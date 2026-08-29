Баклажани та кабачки в томаті: густа овочева заготівля на зиму

Баклажани з кабачками в томатному соусі: рецепт заготовки на зиму
Ua ru
29 серпня 2026 13:44
Баклажани з кабачками в томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua
Такий салат добре доповнює картоплю, м’ясні страви або каші й чудово смакує як самостійна закуска. Великі шматочки овочів зберігають текстуру, а томатний соус робить заготівлю соковитою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — 2,5 кг;
- баклажани — 1,5 кг;
- кабачки — 1,5 кг;
- солодкий перець — 500 г;
- цибуля — 700 г;
- цукор — 1 склянка;
- сіль — 2 ст. л. з гіркою;
- олія — 1 склянка;
- оцет 9% — 6 ст. л.
Спосіб приготування
- Овочі промити та підготувати. Помідори подрібнити блендером або м’ясорубкою.
- Половину кабачків також подрібнити, а решту нарізати середніми шматочками.
- Баклажани нарізати великими шматками, щоб вони не розварилися. Цибулю та солодкий перець нарізати.
- Перекласти всі овочі у велику каструлю, додати сіль, цукор та олію.
- Перемішати й довести до кипіння на середньому вогні.
- Накрити кришкою та тушкувати 15–20 хвилин. Воду не додавати — овочі виділять достатньо соку.
- Наприкінці влити оцет, перемішати та відразу розкласти гарячий салат у стерилізовані банки.
- Герметично закрити кришками, перевернути та накрити рушником.
- Після повного охолодження перенести банки у прохолодне місце.
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