Баклажани та кабачки в томаті: густа овочева заготівля на зиму

Баклажани з кабачками в томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат добре доповнює картоплю, м’ясні страви або каші й чудово смакує як самостійна закуска. Великі шматочки овочів зберігають текстуру, а томатний соус робить заготівлю соковитою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — 2,5 кг;

баклажани — 1,5 кг;

кабачки — 1,5 кг;

солодкий перець — 500 г;

цибуля — 700 г;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст. л. з гіркою;

олія — 1 склянка;

оцет 9% — 6 ст. л.

Баклажани та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Овочі промити та підготувати. Помідори подрібнити блендером або м’ясорубкою. Половину кабачків також подрібнити, а решту нарізати середніми шматочками. Баклажани нарізати великими шматками, щоб вони не розварилися. Цибулю та солодкий перець нарізати. Перекласти всі овочі у велику каструлю, додати сіль, цукор та олію. Перемішати й довести до кипіння на середньому вогні. Накрити кришкою та тушкувати 15–20 хвилин. Воду не додавати — овочі виділять достатньо соку. Наприкінці влити оцет, перемішати та відразу розкласти гарячий салат у стерилізовані банки. Герметично закрити кришками, перевернути та накрити рушником. Після повного охолодження перенести банки у прохолодне місце.

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