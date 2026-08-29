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Головна Смак Баклажани з кабачками в томатному соусі: рецепт заготовки на зиму

Баклажани з кабачками в томатному соусі: рецепт заготовки на зиму

Ua ru
29 серпня 2026 13:44
Баклажани та кабачки в томаті: густа овочева заготівля на зиму
Баклажани з кабачками в томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат добре доповнює картоплю, м’ясні страви або каші й чудово смакує як самостійна закуска. Великі шматочки овочів зберігають текстуру, а томатний соус робить заготівлю соковитою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — 2,5 кг;
  • баклажани — 1,5 кг;
  • кабачки — 1,5 кг;
  • солодкий перець — 500 г;
  • цибуля — 700 г;
  • цукор — 1 склянка;
  • сіль — 2 ст. л. з гіркою;
  • олія — 1 склянка;
  • оцет 9% — 6 ст. л.
салат з баклажанами на зиму
Баклажани та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Овочі промити та підготувати. Помідори подрібнити блендером або м’ясорубкою.
  2. Половину кабачків також подрібнити, а решту нарізати середніми шматочками.
  3. Баклажани нарізати великими шматками, щоб вони не розварилися. Цибулю та солодкий перець нарізати.
  4. Перекласти всі овочі у велику каструлю, додати сіль, цукор та олію.
  5. Перемішати й довести до кипіння на середньому вогні.
  6. Накрити кришкою та тушкувати 15–20 хвилин. Воду не додавати — овочі виділять достатньо соку.
  7. Наприкінці влити оцет, перемішати та відразу розкласти гарячий салат у стерилізовані банки.
  8. Герметично закрити кришками, перевернути та накрити рушником.
  9. Після повного охолодження перенести банки у прохолодне місце.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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