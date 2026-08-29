Баклажаны и кабачки в томатном соусе: густая овощная заготовка на зиму

Баклажаны с кабачками в томатном соусе: рецепт заготовки на зиму
Ua ru
29 августа 2026 13:44
Баклажаны с кабачками в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua
Такой салат хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами или кашами и прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски. Крупные кусочки овощей сохраняют свою текстуру, а томатный соус придает блюду сочность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — 2,5 кг;
- баклажаны — 1,5 кг;
- кабачки — 1,5 кг;
- сладкий перец — 500 г;
- лук — 700 г;
- сахар — 1 стакан;
- соль — 2 ст. л. с горкой;
- растительное масло — 1 стакан;
- уксус 9% — 6 ст. л.
Способ приготовления
- Овощи промыть и подготовить. Помидоры измельчить блендером или мясорубкой.
- Половину кабачков также измельчить, а остальные нарезать средними кусочками.
- Баклажаны нарезать крупными кусками, чтобы они не разварились. Лук и сладкий перец нарезать.
- Переложить все овощи в большую кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло.
- Перемешать и довести до кипения на среднем огне.
- Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут. Воду не добавлять — овощи выделят достаточно сока.
- В конце влить уксус, перемешать и сразу разложить горячий салат по стерилизованным банкам.
- Герметично закрыть крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.
- После полного остывания перенести банки в прохладное место.
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