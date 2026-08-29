Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Баклажаны с кабачками в томатном соусе: рецепт заготовки на зиму

Баклажаны с кабачками в томатном соусе: рецепт заготовки на зиму

Ua ru
29 августа 2026 13:44
Баклажаны и кабачки в томатном соусе: густая овощная заготовка на зиму
Баклажаны с кабачками в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Такой салат хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами или кашами и прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски. Крупные кусочки овощей сохраняют свою текстуру, а томатный соус придает блюду сочность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • помидоры — 2,5 кг;
  • баклажаны — 1,5 кг;
  • кабачки — 1,5 кг;
  • сладкий перец — 500 г;
  • лук — 700 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • соль — 2 ст. л. с горкой;
  • растительное масло — 1 стакан;
  • уксус 9% — 6 ст. л.
салат з баклажанами на зиму
Баклажаны и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Овощи промыть и подготовить. Помидоры измельчить блендером или мясорубкой.
  2. Половину кабачков также измельчить, а остальные нарезать средними кусочками.
  3. Баклажаны нарезать крупными кусками, чтобы они не разварились. Лук и сладкий перец нарезать.
  4. Переложить все овощи в большую кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло.
  5. Перемешать и довести до кипения на среднем огне.
  6. Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут. Воду не добавлять — овощи выделят достаточно сока.
  7. В конце влить уксус, перемешать и сразу разложить горячий салат по стерилизованным банкам.
  8. Герметично закрыть крышками, перевернуть и накрыть полотенцем.
  9. После полного остывания перенести банки в прохладное место.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

консервация рецепт салат на зиму салат с баклажанами баклажаны по-корейски
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации