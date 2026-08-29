Баклажаны и кабачки в томатном соусе: густая овощная заготовка на зиму

Баклажаны с кабачками в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Такой салат хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами или кашами и прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски. Крупные кусочки овощей сохраняют свою текстуру, а томатный соус придает блюду сочность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — 2,5 кг;

баклажаны — 1,5 кг;

кабачки — 1,5 кг;

сладкий перец — 500 г;

лук — 700 г;

сахар — 1 стакан;

соль — 2 ст. л. с горкой;

растительное масло — 1 стакан;

уксус 9% — 6 ст. л.

Баклажаны и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Овощи промыть и подготовить. Помидоры измельчить блендером или мясорубкой. Половину кабачков также измельчить, а остальные нарезать средними кусочками. Баклажаны нарезать крупными кусками, чтобы они не разварились. Лук и сладкий перец нарезать. Переложить все овощи в большую кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло. Перемешать и довести до кипения на среднем огне. Накрыть крышкой и тушить 15–20 минут. Воду не добавлять — овощи выделят достаточно сока. В конце влить уксус, перемешать и сразу разложить горячий салат по стерилизованным банкам. Герметично закрыть крышками, перевернуть и накрыть полотенцем. После полного остывания перенести банки в прохладное место.

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