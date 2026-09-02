Баклажаны в соусе на зиму: ароматная закуска без стерилизации

Баклажаны на зиму с перцем и чесноком: рецепт без стерилизации
Ua ru
2 сентября 2026 12:04
Баклажаны с перцем и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт особенно удобен тем, что наполненные банки не нужно дополнительно стерилизовать. Баклажаны остаются целыми кусочками, а густой соус пропитывает их ярким вкусом.
Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- баклажаны — 3 кг;
- болгарский перец — 2 кг;
- чеснок — 100 г;
- острый перец — 1 шт. или по вкусу;
- растительное масло — 200 мл;
- сахар — 75 г;
- соль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанов;
- уксус 9% — 70 мл.
Выход — примерно 9 банок по 500 мл.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время. Затем отжать лишнюю жидкость.
- Сладкий и острый перец пропустить через мясорубку.
- Баклажаны обжарить партиями в растительном масле примерно по 10 минут.
- Измельченный перец переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и варить 5 минут.
- Добавить обжаренные баклажаны, накрыть крышкой и тушить после закипания 20 минут на слабом огне.
- Затем добавить измельченный чеснок и уксус. Перемешать и готовить ещё 5 минут.
- Горячие баклажаны разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть и перевернуть.
- Укутать и оставить до полного остывания.
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