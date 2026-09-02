Баклажаны в соусе на зиму: ароматная закуска без стерилизации

Баклажаны с перцем и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно удобен тем, что наполненные банки не нужно дополнительно стерилизовать. Баклажаны остаются целыми кусочками, а густой соус пропитывает их ярким вкусом.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 3 кг;

болгарский перец — 2 кг;

чеснок — 100 г;

острый перец — 1 шт. или по вкусу;

растительное масло — 200 мл;

сахар — 75 г;

соль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанов;

уксус 9% — 70 мл.

Выход — примерно 9 банок по 500 мл.

Баклажаны с перцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время. Затем отжать лишнюю жидкость. Сладкий и острый перец пропустить через мясорубку. Баклажаны обжарить партиями в растительном масле примерно по 10 минут. Измельченный перец переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и варить 5 минут. Добавить обжаренные баклажаны, накрыть крышкой и тушить после закипания 20 минут на слабом огне. Затем добавить измельченный чеснок и уксус. Перемешать и готовить ещё 5 минут. Горячие баклажаны разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть и перевернуть. Укутать и оставить до полного остывания.

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