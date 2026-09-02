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Главная Вкус Баклажаны на зиму с перцем и чесноком: рецепт без стерилизации

Баклажаны на зиму с перцем и чесноком: рецепт без стерилизации

Ua ru
2 сентября 2026 12:04
Баклажаны в соусе на зиму: ароматная закуска без стерилизации
Баклажаны с перцем и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт особенно удобен тем, что наполненные банки не нужно дополнительно стерилизовать. Баклажаны остаются целыми кусочками, а густой соус пропитывает их ярким вкусом.

Рецепт опубликовал Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 кг;
  • болгарский перец — 2 кг;
  • чеснок — 100 г;
  • острый перец — 1 шт. или по вкусу;
  • растительное масло — 200 мл;
  • сахар — 75 г;
  • соль — 30 г + 1 ст. л. для баклажанов;
  • уксус 9% — 70 мл.

Выход — примерно 9 банок по 500 мл.

рецепт салату з баклажанами на зиму
Баклажаны с перцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время. Затем отжать лишнюю жидкость.
  2. Сладкий и острый перец пропустить через мясорубку.
  3. Баклажаны обжарить партиями в растительном масле примерно по 10 минут.
  4. Измельченный перец переложить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и варить 5 минут.
  5. Добавить обжаренные баклажаны, накрыть крышкой и тушить после закипания 20 минут на слабом огне.
  6. Затем добавить измельченный чеснок и уксус. Перемешать и готовить ещё 5 минут.
  7. Горячие баклажаны разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть и перевернуть.
  8. Укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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