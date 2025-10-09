Скумбрія в духовці зі сметаною та хроном — безпрограшний рецепт приготування риби

Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ідеальний спосіб приготувати скумбрію, цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Завдяки поєднанню сметани, гірчиці, соєвого соусу й тертого хрону риба виходить напрочуд соковитою, з легким пікантним присмаком. Риба запікається всього пів години, а на столі виглядає, наче ресторанна страва.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

корінь хрону — невеликий шматочок;

цибуля — 2 шт.;

зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Рибу почистити від нутрощів, видалити голову та плавці. Добре промити й обсушити паперовим рушником. Нарізати скумбрію порційними шматочками й перекласти у глибоку миску.

Риба в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

У окремій ємності змішати сметану, соєвий соус і гірчицю. Додати дрібку солі, чорного перцю й натертий на дрібній тертці корінь хрону — саме він додає особливу пікантність і аромат. Цибулю нарізати тонкими кільцями, частину додати до соусу, а решту залишити для викладання на дно форми.

Скумбрія в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Залити рибу підготовленим соусом, добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Залишити скумбрію на 20 хвилин для просочення. На дно форми для запікання викласти шар цибулі, а зверху — замариновану рибу. Полити залишками соусу. Поставити у духовку, розігріту до 200°C, і запікати 25–30 хвилин, доки скумбрія стане ніжною, а зверху з’явиться легка золотава скоринка.

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом. Страва чудово поєднується з картопляним пюре, рисом чи свіжими овочами.

