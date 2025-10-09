Скумбрія в духовці зі сметаною та хроном — безпрограшний рецепт приготування риби

Безпрограшний рецепт скумбрії в духовці — вдалий рецепт риби
Якщо шукаєте ідеальний спосіб приготувати скумбрію, цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Завдяки поєднанню сметани, гірчиці, соєвого соусу й тертого хрону риба виходить напрочуд соковитою, з легким пікантним присмаком. Риба запікається всього пів години, а на столі виглядає, наче ресторанна страва.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- корінь хрону — невеликий шматочок;
- цибуля — 2 шт.;
- зелена цибуля — для подачі.
Спосіб приготування
Рибу почистити від нутрощів, видалити голову та плавці. Добре промити й обсушити паперовим рушником. Нарізати скумбрію порційними шматочками й перекласти у глибоку миску.
У окремій ємності змішати сметану, соєвий соус і гірчицю. Додати дрібку солі, чорного перцю й натертий на дрібній тертці корінь хрону — саме він додає особливу пікантність і аромат. Цибулю нарізати тонкими кільцями, частину додати до соусу, а решту залишити для викладання на дно форми.
Залити рибу підготовленим соусом, добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Залишити скумбрію на 20 хвилин для просочення. На дно форми для запікання викласти шар цибулі, а зверху — замариновану рибу. Полити залишками соусу. Поставити у духовку, розігріту до 200°C, і запікати 25–30 хвилин, доки скумбрія стане ніжною, а зверху з’явиться легка золотава скоринка.
Перед подачею прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом. Страва чудово поєднується з картопляним пюре, рисом чи свіжими овочами.
