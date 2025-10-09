Відео
Відео

Бойові дії в секторі Газа завершені — у ХАМАС виступили із заявою
Безпрограшний рецепт скумбрії в духовці — вдалий рецепт риби

Безпрограшний рецепт скумбрії в духовці — вдалий рецепт риби

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 21:44
Скумбрія в духовці зі сметаною та хроном — безпрограшний рецепт приготування риби
Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ідеальний спосіб приготувати скумбрію, цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Завдяки поєднанню сметани, гірчиці, соєвого соусу й тертого хрону риба виходить напрочуд соковитою, з легким пікантним присмаком. Риба запікається всього пів години, а на столі виглядає, наче ресторанна страва.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • корінь хрону — невеликий шматочок;
  • цибуля — 2 шт.;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Рибу почистити від нутрощів, видалити голову та плавці. Добре промити й обсушити паперовим рушником. Нарізати скумбрію порційними шматочками й перекласти у глибоку миску.

рецепт скумбрії
Риба в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

У окремій ємності змішати сметану, соєвий соус і гірчицю. Додати дрібку солі, чорного перцю й натертий на дрібній тертці корінь хрону — саме він додає особливу пікантність і аромат. Цибулю нарізати тонкими кільцями, частину додати до соусу, а решту залишити для викладання на дно форми.

як смачно приготувати скумбрію
Скумбрія в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Залити рибу підготовленим соусом, добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Залишити скумбрію на 20 хвилин для просочення. На дно форми для запікання викласти шар цибулі, а зверху — замариновану рибу. Полити залишками соусу. Поставити у духовку, розігріту до 200°C, і запікати 25–30 хвилин, доки скумбрія стане ніжною, а зверху з’явиться легка золотава скоринка.

рецепт скумбрії в духовці
Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею або кропом. Страва чудово поєднується з картопляним пюре, рисом чи свіжими овочами.

Вечеря риба рецепт скумбрія духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
