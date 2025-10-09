Видео
Беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке — удачный рецепт рыбы

9 октября 2025
Скумбрия в духовке со сметаной и хреном — беспроигрышный рецепт приготовления рыбы
Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете идеальный способ приготовить скумбрию, этот рецепт точно станет вашим любимым. Благодаря сочетанию сметаны, горчицы, соевого соуса и тертого хрена рыба получается удивительно сочной, с легким пикантным привкусом. Рыба запекается всего полчаса, а на столе выглядит, как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • корень хрена — небольшой кусочек;
  • лук — 2 шт.;
  • зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Рыбу почистить от внутренностей, удалить голову и плавники. Хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать скумбрию порционными кусочками и переложить в глубокую миску.

рецепт скумбрії
Рыба в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости смешать сметану, соевый соус и горчицу. Добавить щепотку соли, черного перца и натертый на мелкой терке корень хрена — именно он придает особую пикантность и аромат. Лук нарезать тонкими кольцами, часть добавить к соусу, а остальной оставить для выкладывания на дно формы.

як смачно приготувати скумбрію
Скумбрия в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Залить рыбу подготовленным соусом, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставить скумбрию на 20 минут для пропитки. На дно формы для запекания выложить слой лука, а сверху — замаринованную рыбу. Полить остатками соуса. Поставить в духовку, разогретую до 200°C, и запекать 25-30 минут, пока скумбрия станет нежной, а сверху появится легкая золотистая корочка.

рецепт скумбрії в духовці
Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить мелко нарезанным зеленым луком или укропом. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

Марина Евтягина
Автор:
Марина Евтягина
