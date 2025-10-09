Скумбрия в духовке со сметаной и хреном — беспроигрышный рецепт приготовления рыбы

Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете идеальный способ приготовить скумбрию, этот рецепт точно станет вашим любимым. Благодаря сочетанию сметаны, горчицы, соевого соуса и тертого хрена рыба получается удивительно сочной, с легким пикантным привкусом. Рыба запекается всего полчаса, а на столе выглядит, как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

скумбрия — 2 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

корень хрена — небольшой кусочек;

лук — 2 шт.;

зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Рыбу почистить от внутренностей, удалить голову и плавники. Хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать скумбрию порционными кусочками и переложить в глубокую миску.

Рыба в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной емкости смешать сметану, соевый соус и горчицу. Добавить щепотку соли, черного перца и натертый на мелкой терке корень хрена — именно он придает особую пикантность и аромат. Лук нарезать тонкими кольцами, часть добавить к соусу, а остальной оставить для выкладывания на дно формы.

Скумбрия в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Залить рыбу подготовленным соусом, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставить скумбрию на 20 минут для пропитки. На дно формы для запекания выложить слой лука, а сверху — замаринованную рыбу. Полить остатками соуса. Поставить в духовку, разогретую до 200°C, и запекать 25-30 минут, пока скумбрия станет нежной, а сверху появится легкая золотистая корочка.

Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить мелко нарезанным зеленым луком или укропом. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.

