Скумбрия в духовке со сметаной и хреном — беспроигрышный рецепт приготовления рыбы

Беспроигрышный рецепт скумбрии в духовке — удачный рецепт рыбы
Если ищете идеальный способ приготовить скумбрию, этот рецепт точно станет вашим любимым. Благодаря сочетанию сметаны, горчицы, соевого соуса и тертого хрена рыба получается удивительно сочной, с легким пикантным привкусом. Рыба запекается всего полчаса, а на столе выглядит, как ресторанное блюдо.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- корень хрена — небольшой кусочек;
- лук — 2 шт.;
- зеленый лук — для подачи.
Способ приготовления
Рыбу почистить от внутренностей, удалить голову и плавники. Хорошо промыть и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать скумбрию порционными кусочками и переложить в глубокую миску.
В отдельной емкости смешать сметану, соевый соус и горчицу. Добавить щепотку соли, черного перца и натертый на мелкой терке корень хрена — именно он придает особую пикантность и аромат. Лук нарезать тонкими кольцами, часть добавить к соусу, а остальной оставить для выкладывания на дно формы.
Залить рыбу подготовленным соусом, хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставить скумбрию на 20 минут для пропитки. На дно формы для запекания выложить слой лука, а сверху — замаринованную рыбу. Полить остатками соуса. Поставить в духовку, разогретую до 200°C, и запекать 25-30 минут, пока скумбрия станет нежной, а сверху появится легкая золотистая корочка.
Перед подачей украсить мелко нарезанным зеленым луком или укропом. Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами.
