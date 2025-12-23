Биточки з м’ясного фаршу під шубою — рецепт приготування в духовці

Биточки з м’ясного фаршу "під шубою" у духовці — рецепт вечері
Биточки з м’ясного фаршу під шубою — це вдале поєднання соковитого м’яса, грибної начинки та рум’яної сирної скоринки. Страва готується в духовці без зайвих клопотів і чудово підходить для ситної сімейної вечері. Простий склад і зрозумілий спосіб приготування роблять цей рецепт справжньою знахідкою для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- свинячий фарш — 600 г;
- цибуля — ½ шт.;
- картопля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Для начинки:
- печериці — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- майонез або сметана — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Додатково:
- сир твердий або моцарела — 150–170 г;
- майонез — для сіточки.
Спосіб приготування
Для начинки дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці, печериці нарізати невеликими кубиками.
Цибулю разом із морквою обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії протягом 3–4 хвилин до м’якості, після чого перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити гриби до повного випаровування рідини, приправити сіллю та перцем. З’єднати гриби з овочами, додати майонез або сметану й ретельно перемішати.
Для фаршу цибулю, картоплю та часник подрібнити блендером до однорідної маси. Додати суміш до м’ясного фаршу, всипати панірувальні сухарі, посолити та поперчити. Фарш добре вимісити й відбити, щоб він став щільним і соковитим. Розділити масу на 9 рівних частин, викласти їх на деко, застелене пергаментом, і сформувати круглі биточки.
На кожен биточок рівномірно викласти грибну начинку, зверху посипати тертим сиром і зробити тонку сіточку з майонезу. Запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 25 хвилин до апетитної рум’яної скоринки.
