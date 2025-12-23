Биточки з м’ясного фаршу під шубою — рецепт приготування в духовці

Биточки з м’ясного фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Биточки з м’ясного фаршу під шубою — це вдале поєднання соковитого м’яса, грибної начинки та рум’яної сирної скоринки. Страва готується в духовці без зайвих клопотів і чудово підходить для ситної сімейної вечері. Простий склад і зрозумілий спосіб приготування роблять цей рецепт справжньою знахідкою для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

свинячий фарш — 600 г;

цибуля — ½ шт.;

картопля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Для начинки:

печериці — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

майонез або сметана — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Додатково:

сир твердий або моцарела — 150–170 г;

майонез — для сіточки.

Спосіб приготування

Для начинки дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці, печериці нарізати невеликими кубиками.

Гриби та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю разом із морквою обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії протягом 3–4 хвилин до м’якості, після чого перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити гриби до повного випаровування рідини, приправити сіллю та перцем. З’єднати гриби з овочами, додати майонез або сметану й ретельно перемішати.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Для фаршу цибулю, картоплю та часник подрібнити блендером до однорідної маси. Додати суміш до м’ясного фаршу, всипати панірувальні сухарі, посолити та поперчити. Фарш добре вимісити й відбити, щоб він став щільним і соковитим. Розділити масу на 9 рівних частин, викласти їх на деко, застелене пергаментом, і сформувати круглі биточки.

Готові биточки. Фото: smachnenke.com.ua

На кожен биточок рівномірно викласти грибну начинку, зверху посипати тертим сиром і зробити тонку сіточку з майонезу. Запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 25 хвилин до апетитної рум’яної скоринки.

