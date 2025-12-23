Відео
Биточки з м'ясного фаршу "під шубою" у духовці — рецепт вечері

Биточки з м’ясного фаршу "під шубою" у духовці — рецепт вечері

Дата публікації: 23 грудня 2025 21:04
Биточки з м’ясного фаршу під шубою — рецепт приготування в духовці
Биточки з м’ясного фаршу. Фото: smachnenke.com.ua

Биточки з м’ясного фаршу під шубою — це вдале поєднання соковитого м’яса, грибної начинки та рум’яної сирної скоринки. Страва готується в духовці без зайвих клопотів і чудово підходить для ситної сімейної вечері. Простий склад і зрозумілий спосіб приготування роблять цей рецепт справжньою знахідкою для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • свинячий фарш — 600 г;
  • цибуля — ½ шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • панірувальні сухарі — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Для начинки:

  • печериці — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез або сметана — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Додатково:

  • сир твердий або моцарела — 150–170 г;
  • майонез — для сіточки.

Спосіб приготування

Для начинки дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці, печериці нарізати невеликими кубиками.

рецепт биточків з фаршу
Гриби та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю разом із морквою обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії протягом 3–4 хвилин до м’якості, після чого перекласти в миску. У тій самій сковороді обсмажити гриби до повного випаровування рідини, приправити сіллю та перцем. З’єднати гриби з овочами, додати майонез або сметану й ретельно перемішати.

простий рецепт биточків з фаршу
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Для фаршу цибулю, картоплю та часник подрібнити блендером до однорідної маси. Додати суміш до м’ясного фаршу, всипати панірувальні сухарі, посолити та поперчити. Фарш добре вимісити й відбити, щоб він став щільним і соковитим. Розділити масу на 9 рівних частин, викласти їх на деко, застелене пергаментом, і сформувати круглі биточки.

рецепт биточків з фаршу на вечерю
Готові биточки. Фото: smachnenke.com.ua

На кожен биточок рівномірно викласти грибну начинку, зверху посипати тертим сиром і зробити тонку сіточку з майонезу. Запікати в духовці при температурі 180 °C протягом 25 хвилин до апетитної рум’яної скоринки.

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
