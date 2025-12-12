Відео
Головна Смак Саме такі котлети обожнюють чоловіки — як пух, особливий рецепт

Саме такі котлети обожнюють чоловіки — як пух, особливий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 21:04
Ніжні котлети як пух — рецепт, який обожнюють чоловіки
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці котлети не просто смачні — вони неймовірно ніжні, мов пух. Завдяки поєднанню двох видів фаршу й простому секрету в приготуванні, м’ясо залишається соковитим, а скоринка — хрусткою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 250 г;
  • свинячий фарш — 250 г;
  • батон без скоринки — 90 г;
  • вода — 150 мл.;
  • цибуля ріпчаста — 1 велика;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана або майонез — 1 ст. л.;
  • сухий часник — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 0,25 ч. л.;
  • сода — 0,25 ч. л.;
  • панірувальні сухарі — для обвалювання;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Батон замочити у воді, залишити на кілька хвилин, а потім добре відтиснути. Цибулю подрібнити до стану пюре. У глибокій мисці змішати курячий і свинячий фарш, додати батон, лукове пюре, яйце, сметану, спеції, цукор і соду.

рецепт фаршу для котлет
Фарш та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Фарш добре вимішати руками, щоб маса стала м’якою й однорідною. Якщо консистенція виходить трохи рідкувата — це правильно, саме завдяки цьому котлети будуть ніжними й повітряними.

рецепт смачних котлет
Фарш для котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити миску з фаршем і поставити в морозильну камеру на 10–15 хвилин — холод допоможе сформувати красиві рівні котлети.

рецепт соковитих котлет
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім мокрими руками сформувати котлети, обваляти їх у сухарях і викласти на розігріту сковорідку з олією.

простий рецепт соковитих котлет
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити котлети на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. За бажанням можна долити трохи води, накрити кришкою й протушкувати кілька хвилин, щоб вони стали ще м’якшими та соковитішими.

м'ясо Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
