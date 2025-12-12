Нежные котлеты как пух — рецепт, который обожают мужчины

Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты не просто вкусные — они невероятно нежные как пух. Благодаря сочетанию двух видов фарша и простому секрету в приготовлении, мясо остается сочным, а корочка — хрустящей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриный фарш — 250 г;

свиной фарш — 250 г;

батон без корочки — 90 г;

вода — 150 мл.;

лук репчатый — 1 крупный;

яйцо — 1 шт.;

сметана или майонез — 1 ст. л.;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 0,25 ч. л.;

сода — 0,25 ч. л;

панировочные сухари — для обвалки;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Батон замочить в воде, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать. Лук измельчить до состояния пюре. В глубокой миске смешать куриный и свиной фарш, добавить батон, луковое пюре, яйцо, сметану, специи, сахар и соду.

Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Фарш хорошо вымешать руками, чтобы масса стала мягкой и однородной. Если консистенция получается немного жидковатая — это правильно, именно благодаря этому котлеты будут нежными и воздушными.

Фарш для котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть миску с фаршем и поставить в морозильную камеру на 10-15 минут — холод поможет сформировать красивые ровные котлеты.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем мокрыми руками сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и выложить на разогретую сковородку с маслом.

Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При желании можно долить немного воды, накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы они стали еще мягче и сочнее.

