Нежные котлеты как пух — рецепт, который обожают мужчины

Именно такие котлеты обожают мужчины — как пух, особый рецепт
Эти котлеты не просто вкусные — они невероятно нежные как пух. Благодаря сочетанию двух видов фарша и простому секрету в приготовлении, мясо остается сочным, а корочка — хрустящей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 250 г;
- свиной фарш — 250 г;
- батон без корочки — 90 г;
- вода — 150 мл.;
- лук репчатый — 1 крупный;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана или майонез — 1 ст. л.;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 0,25 ч. л.;
- сода — 0,25 ч. л;
- панировочные сухари — для обвалки;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Батон замочить в воде, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать. Лук измельчить до состояния пюре. В глубокой миске смешать куриный и свиной фарш, добавить батон, луковое пюре, яйцо, сметану, специи, сахар и соду.
Фарш хорошо вымешать руками, чтобы масса стала мягкой и однородной. Если консистенция получается немного жидковатая — это правильно, именно благодаря этому котлеты будут нежными и воздушными.
Накрыть миску с фаршем и поставить в морозильную камеру на 10-15 минут — холод поможет сформировать красивые ровные котлеты.
Затем мокрыми руками сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и выложить на разогретую сковородку с маслом.
Обжарить котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При желании можно долить немного воды, накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы они стали еще мягче и сочнее.
