Именно такие котлеты обожают мужчины — как пух, особый рецепт

Дата публикации 12 декабря 2025 21:04
Нежные котлеты как пух — рецепт, который обожают мужчины
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти котлеты не просто вкусные — они невероятно нежные как пух. Благодаря сочетанию двух видов фарша и простому секрету в приготовлении, мясо остается сочным, а корочка — хрустящей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 250 г;
  • свиной фарш — 250 г;
  • батон без корочки — 90 г;
  • вода — 150 мл.;
  • лук репчатый — 1 крупный;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана или майонез — 1 ст. л.;
  • сухой чеснок — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 0,25 ч. л.;
  • сода — 0,25 ч. л;
  • панировочные сухари — для обвалки;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Батон замочить в воде, оставить на несколько минут, а затем хорошо отжать. Лук измельчить до состояния пюре. В глубокой миске смешать куриный и свиной фарш, добавить батон, луковое пюре, яйцо, сметану, специи, сахар и соду.

рецепт фаршу для котлет
Фарш и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Фарш хорошо вымешать руками, чтобы масса стала мягкой и однородной. Если консистенция получается немного жидковатая — это правильно, именно благодаря этому котлеты будут нежными и воздушными.

рецепт смачних котлет
Фарш для котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть миску с фаршем и поставить в морозильную камеру на 10-15 минут — холод поможет сформировать красивые ровные котлеты.

рецепт соковитих котлет
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем мокрыми руками сформировать котлеты, обвалять их в сухарях и выложить на разогретую сковородку с маслом.

простий рецепт соковитих котлет
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить котлеты на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При желании можно долить немного воды, накрыть крышкой и протушить несколько минут, чтобы они стали еще мягче и сочнее.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
