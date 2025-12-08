Рецепт вкусного ужина из фарша — понадобится пекинская капуста

Не котлеты и не зразы — рецепт вкусного ужина из 550 г фарша
Этот рецепт станет отличной альтернативой привычным котлетам или зразам, особенно когда у вас есть 550 г фарша и желание приготовить что-то действительно интересное. Нежные листья пекинской капусты, сочная мясная начинка и хрустящая золотистая панировка создают идеальное блюдо для сытного ужина. Такие рулеты готовятся легко, выглядят эффектно и на вкус даже лучше, чем кажется на первый взгляд.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 шт. + кипяток;
- лук красный — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- свинина или говядина — 550 г.
Для панировки:
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- панировочные сухари — 100 г.
Способ приготовления
Подготовить пекинскую капусту, разобрав ее на листья и залив кипятком на 30 минут под крышкой. Мелко нарезать лук и обжарить его на разогретом растительном масле до прозрачности, слегка подсолив.
Добавить натертую морковь и прогреть несколько минут. Мясо нарезать небольшими кусочками, выложить к овощам и перемешать. Соединить томатную пасту с водой, влить к мясу, добавить перец и тушить под крышкой до готовности.
Переложить начинку в миску, дать остыть и измельчить блендером до однородности. При необходимости подсолить или добавить перца. Выложить начинку на листья капусты и сформировать аккуратные рулеты.
В миске взбить вилкой яйца и смешать с мукой. В отдельную миску насыпать панировочные сухари. Обвалять рулеты сначала в яичной смеси, затем в сухарях. Обжарить их на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!