Не котлеты и не зразы — рецепт вкусного ужина из 550 г фарша

Дата публикации 8 декабря 2025 01:04
Рецепт вкусного ужина из фарша — понадобится пекинская капуста
Блюдо с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт станет отличной альтернативой привычным котлетам или зразам, особенно когда у вас есть 550 г фарша и желание приготовить что-то действительно интересное. Нежные листья пекинской капусты, сочная мясная начинка и хрустящая золотистая панировка создают идеальное блюдо для сытного ужина. Такие рулеты готовятся легко, выглядят эффектно и на вкус даже лучше, чем кажется на первый взгляд.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1 шт. + кипяток;
  • лук красный — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • свинина или говядина — 550 г.

Для панировки:

  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • панировочные сухари — 100 г.

Способ приготовления

Подготовить пекинскую капусту, разобрав ее на листья и залив кипятком на 30 минут под крышкой. Мелко нарезать лук и обжарить его на разогретом растительном масле до прозрачности, слегка подсолив.

рецепт смачної вечері з фаршу
Пекинская капуста и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить натертую морковь и прогреть несколько минут. Мясо нарезать небольшими кусочками, выложить к овощам и перемешать. Соединить томатную пасту с водой, влить к мясу, добавить перец и тушить под крышкой до готовности.

простий рецепт смачної вечері з фаршу
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить начинку в миску, дать остыть и измельчить блендером до однородности. При необходимости подсолить или добавить перца. Выложить начинку на листья капусты и сформировать аккуратные рулеты.

смачний рецепт смачної вечері з фаршу
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

В миске взбить вилкой яйца и смешать с мукой. В отдельную миску насыпать панировочные сухари. Обвалять рулеты сначала в яичной смеси, затем в сухарях. Обжарить их на разогретом масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
