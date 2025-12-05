Видео
Видео

Фарш + несколько копеечных ингредиентов — ужин, как в ресторане

5 декабря 2025
Фарш в духовке с картофелем и сыром — рецепт быстрого приготовления вкусного ужина
Котлеты с сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо из фарша, картофеля и сыра станет идеальным ужином, когда нужно быстро, вкусно и сытно. Нежные мясные заготовки пропитываются соками овощей, а сверху образуется золотистая сырная корочка, которая делает вкус по-настоящему ресторанным. Блюдо бюджетное, простое в приготовлении и гарантированно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • фарш — 700 г;
  • яйцо сырое — 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • картофель — 2-3 шт.;
  • яйцо отварное — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло для обжаривания — произвольное количество.

Способ приготовления

Фарш положить в глубокую миску, добавить сырое яйцо, посолить, поперчить и тщательно вымешать до однородности. Форму для запекания смазать растительным маслом. Из фарша сформировать шарики и слегка прижать их ладонью, чтобы придать плоскую форму. Заготовки равномерно выложить в форму.

що приготувати на вечерю
Фарш и жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать полукольцами и еще раз разрезать пополам. На сковороде разогреть небольшое количество масла и обжарить лук до мягкого золотистого оттенка. Выложить обжаренный лук поверх фарша. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Легко отжать лишнюю жидкость и распределить картофельную массу поверх лука. Подсолить и поперчить по своему вкусу.

рецепт вечері з фаршу
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Отваренные яйца натереть на крупной терке, смешать со сметаной и слегка посолить. Полученной нежной массой покрыть слой картофеля. Твердый сыр также натереть на крупной терке и обильно посыпать верх блюда.

рецепт вечері в духовці
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку. Запекать 35-40 минут. Затем снять фольгу и поставить блюдо еще на 5-7 минут, чтобы сыр подрумянился и образовалась аппетитная золотистая корочка.

