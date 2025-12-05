Фарш в духовке с картофелем и сыром — рецепт быстрого приготовления вкусного ужина

Фарш + несколько копеечных ингредиентов — ужин, как в ресторане
Это блюдо из фарша, картофеля и сыра станет идеальным ужином, когда нужно быстро, вкусно и сытно. Нежные мясные заготовки пропитываются соками овощей, а сверху образуется золотистая сырная корочка, которая делает вкус по-настоящему ресторанным. Блюдо бюджетное, простое в приготовлении и гарантированно понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- фарш — 700 г;
- яйцо сырое — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- картофель — 2-3 шт.;
- яйцо отварное — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- сыр твердый — 150 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло для обжаривания — произвольное количество.
Способ приготовления
Фарш положить в глубокую миску, добавить сырое яйцо, посолить, поперчить и тщательно вымешать до однородности. Форму для запекания смазать растительным маслом. Из фарша сформировать шарики и слегка прижать их ладонью, чтобы придать плоскую форму. Заготовки равномерно выложить в форму.
Лук нарезать полукольцами и еще раз разрезать пополам. На сковороде разогреть небольшое количество масла и обжарить лук до мягкого золотистого оттенка. Выложить обжаренный лук поверх фарша. Картофель очистить и натереть на крупной терке. Легко отжать лишнюю жидкость и распределить картофельную массу поверх лука. Подсолить и поперчить по своему вкусу.
Отваренные яйца натереть на крупной терке, смешать со сметаной и слегка посолить. Полученной нежной массой покрыть слой картофеля. Твердый сыр также натереть на крупной терке и обильно посыпать верх блюда.
Форму накрыть фольгой и поставить в предварительно разогретую до 180°С духовку. Запекать 35-40 минут. Затем снять фольгу и поставить блюдо еще на 5-7 минут, чтобы сыр подрумянился и образовалась аппетитная золотистая корочка.
Читайте Новини.LIVE!