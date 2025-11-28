Ужин с картошкой №1 — рецепт лодочек с овощами и сыром

Картофель для блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Ужин с картофелем №1 — это простой и одновременно очень вкусный рецепт для будничного или праздничного стола. Картофельные лодочки, запеченные с ароматными овощами, чесноком и сочным сыром, получаются нежными внутри и с легкой золотистой корочкой сверху.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

масло (оливковое или другое) — для смазывания;

соль — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

укроп свежий — 1 пучок;

сыр твердый — 100 г.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

шампиньоны — 3 шт.;

болгарский перец красный — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу;

итальянская приправа — 1 ч. л.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, разрезать пополам и ложкой аккуратно удалить серединку, формируя лодочки. В отдельной миске смешать масло, соль и паприку, обмазать картофель со всех сторон и выложить в форму для запекания. Выпекать в духовке, разогретой до 180°C, примерно 20-25 минут.

Картофель в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки на разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, нарезанную кубиками, и жарить несколько минут. Добавить измельченный чеснок, шампиньоны и красный перец, обжаривать еще 3-4 минуты. Нарезать помидор мелкими кусочками и добавить в сковороду. Приправить солью, черным перцем и итальянской приправой, перемешать и немного протушить.

Картофель с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть картофель из духовки, наполнить лодочки овощной начинкой, посыпать измельченным укропом и тертым сыром. Запекать еще 7 минут при 180°C до расплавления сыра. Подавать горячими.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сочный картофель с ароматной овощной начинкой и сырной корочкой станет любимым ужином для всей семьи, и добавки точно будут просить все без исключения.

