Ужин с картошкой №1 — добавку будут просить все без исключения

Ужин с картошкой №1 — добавку будут просить все без исключения

Дата публикации 28 ноября 2025 21:04
Ужин с картошкой №1 — рецепт лодочек с овощами и сыром
Картофель для блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Ужин с картофелем №1 — это простой и одновременно очень вкусный рецепт для будничного или праздничного стола. Картофельные лодочки, запеченные с ароматными овощами, чесноком и сочным сыром, получаются нежными внутри и с легкой золотистой корочкой сверху.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • масло (оливковое или другое) — для смазывания;
  • соль — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • укроп свежий — 1 пучок;
  • сыр твердый — 100 г.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • шампиньоны — 3 шт.;
  • болгарский перец красный — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • итальянская приправа — 1 ч. л.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель очистить, разрезать пополам и ложкой аккуратно удалить серединку, формируя лодочки. В отдельной миске смешать масло, соль и паприку, обмазать картофель со всех сторон и выложить в форму для запекания. Выпекать в духовке, разогретой до 180°C, примерно 20-25 минут.

рецепт вечері з картоплею
Картофель в масле. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки на разогретой сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, нарезанную кубиками, и жарить несколько минут. Добавить измельченный чеснок, шампиньоны и красный перец, обжаривать еще 3-4 минуты. Нарезать помидор мелкими кусочками и добавить в сковороду. Приправить солью, черным перцем и итальянской приправой, перемешать и немного протушить.

картопля з начинкою
Картофель с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Вынуть картофель из духовки, наполнить лодочки овощной начинкой, посыпать измельченным укропом и тертым сыром. Запекать еще 7 минут при 180°C до расплавления сыра. Подавать горячими.

рецепт картоплі з начинкою в духовці
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Сочный картофель с ароматной овощной начинкой и сырной корочкой станет любимым ужином для всей семьи, и добавки точно будут просить все без исключения.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
