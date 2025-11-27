Ужин для ленивых курица с картошкой под сырно майонезной шапкой — рецепт приготовления

Курица с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот ужин для ленивых станет вашей палочкой-выручалочкой в будни, когда хочется минимум усилий и максимум вкуса. Курица с картофелем под сырно-майонезной шапкой получается сочной, ароматной и румяной без долгих этапов подготовки. Вам достаточно просто выложить ингредиенты в форму и позволить духовке сделать всю работу за вас.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриные окорочка — 1,2 кг;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

лук — 2 шт.;

растительное масло — для смазывания;

картофель — 1 кг;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по своему вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

моцарелла — 120 г;

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить куриные окорочка, тщательно промыв их и обсушив. Натереть солью, черным перцем и измельченным чесноком, чтобы мясо впитало аромат. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Картофель очистить и нарезать одинаковыми кусочками. Добавить соль, черный перец, паприку и одну столовую ложку масла, тщательно перемешать, чтобы специи равномерно легли на поверхность.

Куриные бедра. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать противень тонким слоем растительного масла. Выложить картофель ровным слоем. Поверх распределить куриные окорочка и добавить порезанный лук. Разогреть духовку до 180-200°C. Запекать блюдо примерно 40 минут, пока курица и картофель не покроются равномерной румяной корочкой.

Курица и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить сырно-майонезную шапку: натереть моцареллу и смешать ее с майонезом до однородной кремовой консистенции. Когда основа будет почти готова, равномерно распределить сырную смесь поверх окорочков и картофеля. Поставить противень обратно в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.