Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ужин для ленивых — курица с картофелем под сырной шапкой

Ужин для ленивых — курица с картофелем под сырной шапкой

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 21:04
Ужин для ленивых курица с картошкой под сырно майонезной шапкой — рецепт приготовления
Курица с картофелем. Фото: smachnenke.com.ua

Этот ужин для ленивых станет вашей палочкой-выручалочкой в будни, когда хочется минимум усилий и максимум вкуса. Курица с картофелем под сырно-майонезной шапкой получается сочной, ароматной и румяной без долгих этапов подготовки. Вам достаточно просто выложить ингредиенты в форму и позволить духовке сделать всю работу за вас.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные окорочка — 1,2 кг;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук — 2 шт.;
  • растительное масло — для смазывания;
  • картофель — 1 кг;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • моцарелла — 120 г;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить куриные окорочка, тщательно промыв их и обсушив. Натереть солью, черным перцем и измельченным чесноком, чтобы мясо впитало аромат. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Картофель очистить и нарезать одинаковыми кусочками. Добавить соль, черный перец, паприку и одну столовую ложку масла, тщательно перемешать, чтобы специи равномерно легли на поверхность.

що приготувати на вечерю з курки
Куриные бедра. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать противень тонким слоем растительного масла. Выложить картофель ровным слоем. Поверх распределить куриные окорочка и добавить порезанный лук. Разогреть духовку до 180-200°C. Запекать блюдо примерно 40 минут, пока курица и картофель не покроются равномерной румяной корочкой.

рецепт курячих стегон з картоплею
Курица и картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить сырно-майонезную шапку: натереть моцареллу и смешать ее с майонезом до однородной кремовой консистенции. Когда основа будет почти готова, равномерно распределить сырную смесь поверх окорочков и картофеля. Поставить противень обратно в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка рецепт запеканки курица
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации