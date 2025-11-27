Ужин для ленивых курица с картошкой под сырно майонезной шапкой — рецепт приготовления

Ужин для ленивых — курица с картофелем под сырной шапкой
Этот ужин для ленивых станет вашей палочкой-выручалочкой в будни, когда хочется минимум усилий и максимум вкуса. Курица с картофелем под сырно-майонезной шапкой получается сочной, ароматной и румяной без долгих этапов подготовки. Вам достаточно просто выложить ингредиенты в форму и позволить духовке сделать всю работу за вас.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные окорочка — 1,2 кг;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — для смазывания;
- картофель — 1 кг;
- соль — 0,5 ч. л.;
- черный молотый перец — по своему вкусу;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- моцарелла — 120 г;
- майонез — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить куриные окорочка, тщательно промыв их и обсушив. Натереть солью, черным перцем и измельченным чесноком, чтобы мясо впитало аромат. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Картофель очистить и нарезать одинаковыми кусочками. Добавить соль, черный перец, паприку и одну столовую ложку масла, тщательно перемешать, чтобы специи равномерно легли на поверхность.
Смазать противень тонким слоем растительного масла. Выложить картофель ровным слоем. Поверх распределить куриные окорочка и добавить порезанный лук. Разогреть духовку до 180-200°C. Запекать блюдо примерно 40 минут, пока курица и картофель не покроются равномерной румяной корочкой.
Подготовить сырно-майонезную шапку: натереть моцареллу и смешать ее с майонезом до однородной кремовой консистенции. Когда основа будет почти готова, равномерно распределить сырную смесь поверх окорочков и картофеля. Поставить противень обратно в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
