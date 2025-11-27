Вечеря для лінивих курка з картоплею під сирно майонезною шапкою — рецепт приготування

Вечеря для лінивих — курка з картоплею під сирною шапкою
Ця вечеря для лінивих стане вашою паличкою-виручалочкою у будні, коли хочеться мінімум зусиль і максимум смаку. Курка з картоплею під сирно-майонезною шапкою виходить соковитою, ароматною та рум’яною без довгих етапів підготовки. Вам достатньо просто викласти інгредієнти у форму й дозволити духовці зробити всю роботу за вас.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі стегенця — 1,2 кг;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля — 2 шт.;
- рослинна олія — для змащування;
- картопля — 1 кг;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- моцарела — 120 г;
- майонез — до свого смаку.
Спосіб приготування
Підготувати курячі стегенця, ретельно промивши їх і обсушивши. Натерти сіллю, чорним перцем та подрібненим часником, щоб м’ясо увібрало аромат. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями. Картоплю очистити та нарізати однаковими шматочками. Додати сіль, чорний перець, паприку й одну столову ложку олії, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно лягли на поверхню.
Змастити деко тонким шаром рослинної олії. Викласти картоплю рівним шаром. Поверх розподілити курячі стегенця та додати порізану цибулю. Розігріти духовку до 180–200°C. Запікати страву приблизно 40 хвилин, доки курка та картопля не вкриються рівномірною рум’яною скоринкою.
Підготувати сирно-майонезну шапку: натерти моцарелу й змішати її з майонезом до однорідної кремової консистенції. Коли основа буде майже готова, рівномірно розподілити сирну суміш поверх стегенець і картоплі. Поставити деко назад у духовку ще на 10 хвилин, щоб сир розплавився й підрум’янився.
