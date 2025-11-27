Відео
Вечеря для лінивих — курка з картоплею під сирною шапкою

Вечеря для лінивих — курка з картоплею під сирною шапкою

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 21:04
Вечеря для лінивих курка з картоплею під сирно майонезною шапкою — рецепт приготування
Курка з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Ця вечеря для лінивих стане вашою паличкою-виручалочкою у будні, коли хочеться мінімум зусиль і максимум смаку. Курка з картоплею під сирно-майонезною шапкою виходить соковитою, ароматною та рум’яною без довгих етапів підготовки. Вам достатньо просто викласти інгредієнти у форму й дозволити духовці зробити всю роботу за вас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегенця — 1,2 кг;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • цибуля — 2 шт.;
  • рослинна олія — для змащування;
  • картопля — 1 кг;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • моцарела — 120 г;
  • майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати курячі стегенця, ретельно промивши їх і обсушивши. Натерти сіллю, чорним перцем та подрібненим часником, щоб м’ясо увібрало аромат. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями. Картоплю очистити та нарізати однаковими шматочками. Додати сіль, чорний перець, паприку й одну столову ложку олії, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно лягли на поверхню.

що приготувати на вечерю з курки
Курячі стегна. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити деко тонким шаром рослинної олії. Викласти картоплю рівним шаром. Поверх розподілити курячі стегенця та додати порізану цибулю. Розігріти духовку до 180–200°C. Запікати страву приблизно 40 хвилин, доки курка та картопля не вкриються рівномірною рум’яною скоринкою.

рецепт курячих стегон з картоплею
Курка та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати сирно-майонезну шапку: натерти моцарелу й змішати її з майонезом до однорідної кремової консистенції. Коли основа буде майже готова, рівномірно розподілити сирну суміш поверх стегенець і картоплі. Поставити деко назад у духовку ще на 10 хвилин, щоб сир розплавився й підрум’янився.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Вечеря картопля рецепт запіканки курка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
