Вечеря для лінивих курка з картоплею під сирно майонезною шапкою — рецепт приготування

Курка з картоплею. Фото: smachnenke.com.ua

Ця вечеря для лінивих стане вашою паличкою-виручалочкою у будні, коли хочеться мінімум зусиль і максимум смаку. Курка з картоплею під сирно-майонезною шапкою виходить соковитою, ароматною та рум’яною без довгих етапів підготовки. Вам достатньо просто викласти інгредієнти у форму й дозволити духовці зробити всю роботу за вас.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

курячі стегенця — 1,2 кг;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

часник — 2 зубчики;

цибуля — 2 шт.;

рослинна олія — для змащування;

картопля — 1 кг;

сіль — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

паприка — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

моцарела — 120 г;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Підготувати курячі стегенця, ретельно промивши їх і обсушивши. Натерти сіллю, чорним перцем та подрібненим часником, щоб м’ясо увібрало аромат. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями. Картоплю очистити та нарізати однаковими шматочками. Додати сіль, чорний перець, паприку й одну столову ложку олії, ретельно перемішати, щоб спеції рівномірно лягли на поверхню.

Курячі стегна. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити деко тонким шаром рослинної олії. Викласти картоплю рівним шаром. Поверх розподілити курячі стегенця та додати порізану цибулю. Розігріти духовку до 180–200°C. Запікати страву приблизно 40 хвилин, доки курка та картопля не вкриються рівномірною рум’яною скоринкою.

Курка та картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати сирно-майонезну шапку: натерти моцарелу й змішати її з майонезом до однорідної кремової консистенції. Коли основа буде майже готова, рівномірно розподілити сирну суміш поверх стегенець і картоплі. Поставити деко назад у духовку ще на 10 хвилин, щоб сир розплавився й підрум’янився.

