Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Вечеря "Гостинна" — можна подати хоч гостям, хоч собі

Вечеря "Гостинна" — можна подати хоч гостям, хоч собі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 21:04
Оновлено: 16:33
Вечеря в духовці — простий рецепт з фото та легке покрокове приготування
Вечеря "Гостинна". Фото: gospodynka.com.ua

Ця ароматна запечена вечеря створена для моментів, коли хочеться мінімум клопоту і максимум смаку. Поєднання ніжної картоплі, рум’яного бекону та вершкової заливки робить страву особливо домашньою і водночас святковою. Гостинна чудово підходить як для сімейного столу, так і для подачі гостям, адже завжди виглядає апетитно та готується без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 800 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • бекон — 120 г;
  • олія для смаження — за потребою;
  • моцарела — 150 г.

Для заливки:

  • яйця — 4 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • сіль — до свого смаку;
  • паприка — до свого смаку;
  • мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

Розігріти олію на сковороді, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості. 

рецепт запеченої картоплі
Картопля в заливці. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнений бекон, прогріти разом до рум’яного стану. Картоплю нарізати тонкими кружечками, форму для запікання змастити олією, викладати шарами картоплю та засмажку, чергуючи їх до заповнення форми. 

що приготувати на вечерю
Картопля та бекон. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заливку, збивши яйця з молоком, сіллю, паприкою та мускатним горіхом, влити її у форму. 

запечена картопля з беконом
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати за температури 180 ºC близько сорока хвилин, після чого посипати страву тертою моцарелою та повернути у духовку за температури 200 ºC ще на 15-20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря картопля рецепт запіканки бекон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації