Вечеря в духовці — простий рецепт з фото та легке покрокове приготування

Вечеря "Гостинна". Фото: gospodynka.com.ua

Ця ароматна запечена вечеря створена для моментів, коли хочеться мінімум клопоту і максимум смаку. Поєднання ніжної картоплі, рум’яного бекону та вершкової заливки робить страву особливо домашньою і водночас святковою. Гостинна чудово підходить як для сімейного столу, так і для подачі гостям, адже завжди виглядає апетитно та готується без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

бекон — 120 г;

олія для смаження — за потребою;

моцарела — 150 г.

Для заливки:

яйця — 4 шт.;

молоко — 250 мл.;

сіль — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

Розігріти олію на сковороді, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до прозорості.

Картопля в заливці. Фото: gospodynka.com.ua

Додати подрібнений бекон, прогріти разом до рум’яного стану. Картоплю нарізати тонкими кружечками, форму для запікання змастити олією, викладати шарами картоплю та засмажку, чергуючи їх до заповнення форми.

Картопля та бекон. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заливку, збивши яйця з молоком, сіллю, паприкою та мускатним горіхом, влити її у форму.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати за температури 180 ºC близько сорока хвилин, після чого посипати страву тертою моцарелою та повернути у духовку за температури 200 ºC ще на 15-20 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

