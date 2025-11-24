Вечеря Лінива дружина — простий рецепт запікання картоплі та м’яса

Вечеря "Лінива дружина" — просто скласти все в рукав та в духовку
Вечеря "Лінива дружина" — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну і ситну страву без зайвого клопоту. Картопля, овочі та соковита свинина запікаються разом, просочуючись ароматами спецій та м’яса, і виходять неймовірно ніжними. Цей рецепт ідеально підходить для сімейного вечора або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- картопля — 700 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- свинина — 500 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- приправа для м’яса — 2 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування
Очистити картоплю і нарізати кубиками або часточками середнього розміру. Цибулю порізати півкільцями, моркву натерти або нарізати соломкою. Солодкий перець очистити від насіння і нарізати смужками. М’ясо нарізати шматочками середньої величини, щоб воно добре пропеклося і залишалося соковитим.
Усі підготовлені інгредієнти скласти у велику миску. Додати олію, приправу для м’яса, подрібнений часник і сіль. Добре перемішати руками або лопаткою, щоб спеції рівномірно розподілилися. Перекласти суміш у рукав для запікання або перемішати безпосередньо в ньому. Зав’язати краї, зробити кілька невеликих проколів зверху для виходу пари. Викласти рукав на деко і відправити в розігріту до 190°C духовку.
Запікати 60–70 хвилин, доки картопля не стане м’якою, овочі ніжними, а м’ясо соковитим і ароматним. Подавати прямо в рукаві або викласти на тарілку, прикрасивши свіжою зеленню. Страва добре поєднується з квашеними овочами, салатом зі свіжих помідорів або шматочком хліба.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!