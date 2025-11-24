Вечеря Лінива дружина — простий рецепт запікання картоплі та м’яса

М'ясо та овочі. Фото: smachnenke.com.ua

Вечеря "Лінива дружина" — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну і ситну страву без зайвого клопоту. Картопля, овочі та соковита свинина запікаються разом, просочуючись ароматами спецій та м’яса, і виходять неймовірно ніжними. Цей рецепт ідеально підходить для сімейного вечора або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

картопля — 700 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

свинина — 500 г;

рослинна олія — 50 мл;

приправа для м’яса — 2 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування

Очистити картоплю і нарізати кубиками або часточками середнього розміру. Цибулю порізати півкільцями, моркву натерти або нарізати соломкою. Солодкий перець очистити від насіння і нарізати смужками. М’ясо нарізати шматочками середньої величини, щоб воно добре пропеклося і залишалося соковитим.

М'ясо та овочі в рукаві. Фото: smachnenke.com.ua

Усі підготовлені інгредієнти скласти у велику миску. Додати олію, приправу для м’яса, подрібнений часник і сіль. Добре перемішати руками або лопаткою, щоб спеції рівномірно розподілилися. Перекласти суміш у рукав для запікання або перемішати безпосередньо в ньому. Зав’язати краї, зробити кілька невеликих проколів зверху для виходу пари. Викласти рукав на деко і відправити в розігріту до 190°C духовку.

Картопля та м'ясо. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати 60–70 хвилин, доки картопля не стане м’якою, овочі ніжними, а м’ясо соковитим і ароматним. Подавати прямо в рукаві або викласти на тарілку, прикрасивши свіжою зеленню. Страва добре поєднується з квашеними овочами, салатом зі свіжих помідорів або шматочком хліба.

