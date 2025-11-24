Ужин Ленивая жена - простой рецепт запекания картофеля и мяса

Мясо и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Ужин "Ленивая жена" — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо без лишних хлопот. Картофель, овощи и сочная свинина запекаются вместе, пропитываясь ароматами специй и мяса, и получаются невероятно нежными. Этот рецепт идеально подходит для семейного вечера или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 700 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

свинина — 500 г;

растительное масло — 50 мл.;

приправа для мяса — 2 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления

Очистить картофель и нарезать кубиками или дольками среднего размера. Лук порезать полукольцами, морковь натереть или нарезать соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками. Мясо нарезать кусочками средней величины, чтобы оно хорошо пропеклось и оставалось сочным.

Мясо и овощи в рукаве. Фото: smachnenke.com.ua

Все подготовленные ингредиенты сложить в большую миску. Добавить масло, приправу для мяса, измельченный чеснок и соль. Хорошо перемешать руками или лопаткой, чтобы специи равномерно распределились. Переложить смесь в рукав для запекания или перемешать непосредственно в нем. Завязать края, сделать несколько небольших проколов сверху для выхода пара. Выложить рукав на противень и отправить в разогретую до 190°C духовку.

Картофель и мясо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать 60-70 минут, пока картофель не станет мягким, овощи нежными, а мясо сочным и ароматным. Подавать прямо в рукаве или выложить на тарелку, украсив свежей зеленью. Блюдо хорошо сочетается с квашеными овощами, салатом из свежих помидоров или кусочком хлеба.

