Ужин Ленивая жена - простой рецепт запекания картофеля и мяса

Ужин "Ленивая жена" — просто сложить все в рукав и в духовку
Ужин "Ленивая жена" — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо без лишних хлопот. Картофель, овощи и сочная свинина запекаются вместе, пропитываясь ароматами специй и мяса, и получаются невероятно нежными. Этот рецепт идеально подходит для семейного вечера или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- свинина — 500 г;
- растительное масло — 50 мл.;
- приправа для мяса — 2 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- чеснок — 3 зубчика.
Способ приготовления
Очистить картофель и нарезать кубиками или дольками среднего размера. Лук порезать полукольцами, морковь натереть или нарезать соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками. Мясо нарезать кусочками средней величины, чтобы оно хорошо пропеклось и оставалось сочным.
Все подготовленные ингредиенты сложить в большую миску. Добавить масло, приправу для мяса, измельченный чеснок и соль. Хорошо перемешать руками или лопаткой, чтобы специи равномерно распределились. Переложить смесь в рукав для запекания или перемешать непосредственно в нем. Завязать края, сделать несколько небольших проколов сверху для выхода пара. Выложить рукав на противень и отправить в разогретую до 190°C духовку.
Запекать 60-70 минут, пока картофель не станет мягким, овощи нежными, а мясо сочным и ароматным. Подавать прямо в рукаве или выложить на тарелку, украсив свежей зеленью. Блюдо хорошо сочетается с квашеными овощами, салатом из свежих помидоров или кусочком хлеба.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!