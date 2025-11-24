Видео
Видео

Главная Вкус Ужин "Ленивая жена" — просто сложить все в рукав и в духовку

Ужин "Ленивая жена" — просто сложить все в рукав и в духовку

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 21:04
обновлено: 17:50
Ужин Ленивая жена - простой рецепт запекания картофеля и мяса
Мясо и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Ужин "Ленивая жена" — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить вкусное и сытное блюдо без лишних хлопот. Картофель, овощи и сочная свинина запекаются вместе, пропитываясь ароматами специй и мяса, и получаются невероятно нежными. Этот рецепт идеально подходит для семейного вечера или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • свинина — 500 г;
  • растительное масло — 50 мл.;
  • приправа для мяса — 2 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления

Очистить картофель и нарезать кубиками или дольками среднего размера. Лук порезать полукольцами, морковь натереть или нарезать соломкой. Сладкий перец очистить от семян и нарезать полосками. Мясо нарезать кусочками средней величины, чтобы оно хорошо пропеклось и оставалось сочным.

що приготувати на вечерю
Мясо и овощи в рукаве. Фото: smachnenke.com.ua

Все подготовленные ингредиенты сложить в большую миску. Добавить масло, приправу для мяса, измельченный чеснок и соль. Хорошо перемешать руками или лопаткой, чтобы специи равномерно распределились. Переложить смесь в рукав для запекания или перемешать непосредственно в нем. Завязать края, сделать несколько небольших проколов сверху для выхода пара. Выложить рукав на противень и отправить в разогретую до 190°C духовку.

рецепт вечері в духовці
Картофель и мясо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать 60-70 минут, пока картофель не станет мягким, овощи нежными, а мясо сочным и ароматным. Подавать прямо в рукаве или выложить на тарелку, украсив свежей зеленью. Блюдо хорошо сочетается с квашеными овощами, салатом из свежих помидоров или кусочком хлеба.

овощи мясо Ужин картошка рецепт
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
