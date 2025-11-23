Макароны Как в Италии — простой рецепт приготовления для быстрого ужина

Макароны в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Макароны "Как в Италии" — это быстрый и простой рецепт для обеда или ужина. Нежный сливочный соус с овощами и ветчиной окутывает каждый кусочек пасты, а свежий базилик добавляет аромата и праздничности. Всего несколько ингредиентов и двадцать минут и все готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

макароны любые короткие или спагетти — 300 г;

соль — 1 ч. л.;

оливковое или подсолнечное масло — по необходимости;

лук — 1 шт.;

красный болгарский перец — 1 шт.;

ветчина или прошутто — по своему вкусу;

сливки — 300 мл.;

помидоры черри — 6 шт.;

черный перец — щепотка;

зелень (базилик, укроп или петрушка) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Довести воду в кастрюле до кипения, добавить соль и отварить макароны до состояния аль денте. На сковороде разогреть растительное масло, нарезать лук и обжарить его до мягкости. Добавить болгарский перец и тушить еще несколько минут.

Ветчина и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Положить ветчину или прошутто, нарезанные полосками, и обжарить 3-4 минуты. Добавить черри-помидоры, нарезанные половинками, и тушить до мягкости. Приправить солью и черным перцем. Влить сливки и перемешать, дать соусу загустеть на слабом огне несколько минут.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить отваренные макароны к соусу, тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек пасты был покрыт соусом. Украсить зеленью, лучше всего свежим базиликом. Подавать сразу после приготовления, наслаждаясь нежным и ароматным итальянским вкусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.