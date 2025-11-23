Видео
Макароны "Как в Италии" — очень простой рецепт для ужина

Дата публикации 23 ноября 2025 15:04
обновлено: 13:07
Макароны Как в Италии — простой рецепт приготовления для быстрого ужина
Макароны в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Макароны "Как в Италии" — это быстрый и простой рецепт для обеда или ужина. Нежный сливочный соус с овощами и ветчиной окутывает каждый кусочек пасты, а свежий базилик добавляет аромата и праздничности. Всего несколько ингредиентов и двадцать минут и все готово.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • макароны любые короткие или спагетти — 300 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • оливковое или подсолнечное масло — по необходимости;
  • лук — 1 шт.;
  • красный болгарский перец — 1 шт.;
  • ветчина или прошутто — по своему вкусу;
  • сливки — 300 мл.;
  • помидоры черри — 6 шт.;
  • черный перец — щепотка;
  • зелень (базилик, укроп или петрушка) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Довести воду в кастрюле до кипения, добавить соль и отварить макароны до состояния аль денте. На сковороде разогреть растительное масло, нарезать лук и обжарить его до мягкости. Добавить болгарский перец и тушить еще несколько минут.

рецепт смачних макаронів
Ветчина и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Положить ветчину или прошутто, нарезанные полосками, и обжарить 3-4 минуты. Добавить черри-помидоры, нарезанные половинками, и тушить до мягкости. Приправить солью и черным перцем. Влить сливки и перемешать, дать соусу загустеть на слабом огне несколько минут.

рецепт макаронів в соусі на пательні
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить отваренные макароны к соусу, тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек пасты был покрыт соусом. Украсить зеленью, лучше всего свежим базиликом. Подавать сразу после приготовления, наслаждаясь нежным и ароматным итальянским вкусом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
