Макароны Как в Италии — простой рецепт приготовления для быстрого ужина

Макароны "Как в Италии" — очень простой рецепт для ужина
Макароны "Как в Италии" — это быстрый и простой рецепт для обеда или ужина. Нежный сливочный соус с овощами и ветчиной окутывает каждый кусочек пасты, а свежий базилик добавляет аромата и праздничности. Всего несколько ингредиентов и двадцать минут и все готово.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- макароны любые короткие или спагетти — 300 г;
- соль — 1 ч. л.;
- оливковое или подсолнечное масло — по необходимости;
- лук — 1 шт.;
- красный болгарский перец — 1 шт.;
- ветчина или прошутто — по своему вкусу;
- сливки — 300 мл.;
- помидоры черри — 6 шт.;
- черный перец — щепотка;
- зелень (базилик, укроп или петрушка) — по своему вкусу.
Способ приготовления
Довести воду в кастрюле до кипения, добавить соль и отварить макароны до состояния аль денте. На сковороде разогреть растительное масло, нарезать лук и обжарить его до мягкости. Добавить болгарский перец и тушить еще несколько минут.
Положить ветчину или прошутто, нарезанные полосками, и обжарить 3-4 минуты. Добавить черри-помидоры, нарезанные половинками, и тушить до мягкости. Приправить солью и черным перцем. Влить сливки и перемешать, дать соусу загустеть на слабом огне несколько минут.
Добавить отваренные макароны к соусу, тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек пасты был покрыт соусом. Украсить зеленью, лучше всего свежим базиликом. Подавать сразу после приготовления, наслаждаясь нежным и ароматным итальянским вкусом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!