Макарони "Як в Італії" — дуже простий рецепт для вечері

Дата публікації: 23 листопада 2025 15:04
Оновлено: 13:07
Макарони Як в Італії — простий рецепт приготування для швидкої вечері
Макарони в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Макарони "Як в Італії" — це швидкий і простий рецепт для обіду чи вечері. Ніжний вершковий соус з овочами та шинкою огортає кожен шматочок пасти, а свіжий базилік додає аромату і святковості. Лише кілька інгредієнтів та двадцять хвилин і все готово.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • макарони будь-які короткі або спагеті — 300 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оливкова або соняшникова олія — за потребою;
  • цибуля — 1 шт.;
  • червоний болгарський перець — 1 шт.;
  • шинка або прошуто — до свого смаку;
  • вершки — 300 мл.;
  • помідори чері — 6 шт.;
  • чорний перець — дрібка;
  • зелень (базилік, кріп або петрушка) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Довести воду в каструлі до кипіння, додати сіль та відварити макарони до стану аль денте. На сковороді розігріти олію, нарізати цибулю та обсмажити її до м’якості. Додати болгарський перець і тушкувати ще кілька хвилин.

рецепт смачних макаронів
Шинка та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Покласти шинку або прошуто, нарізані смужками, та обсмажити 3–4 хвилини. Додати чері-помідори, нарізані половинками, і тушкувати до м’якості. Приправити сіллю та чорним перцем. Влити вершки і перемішати, дати соусу загустіти на слабкому вогні кілька хвилин.

рецепт макаронів в соусі на пательні
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Додати відварені макарони до соусу, ретельно перемішати, щоб кожен шматочок пасти був покритий соусом. Прикрасити зеленню, найкраще свіжим базиліком. Подавати відразу після приготування, насолоджуючись ніжним і ароматним італійським смаком.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
