Макарони Як в Італії — простий рецепт приготування для швидкої вечері

Макарони "Як в Італії" — дуже простий рецепт для вечері
Макарони "Як в Італії" — це швидкий і простий рецепт для обіду чи вечері. Ніжний вершковий соус з овочами та шинкою огортає кожен шматочок пасти, а свіжий базилік додає аромату і святковості. Лише кілька інгредієнтів та двадцять хвилин і все готово.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- макарони будь-які короткі або спагеті — 300 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- оливкова або соняшникова олія — за потребою;
- цибуля — 1 шт.;
- червоний болгарський перець — 1 шт.;
- шинка або прошуто — до свого смаку;
- вершки — 300 мл.;
- помідори чері — 6 шт.;
- чорний перець — дрібка;
- зелень (базилік, кріп або петрушка) — до свого смаку.
Спосіб приготування
Довести воду в каструлі до кипіння, додати сіль та відварити макарони до стану аль денте. На сковороді розігріти олію, нарізати цибулю та обсмажити її до м’якості. Додати болгарський перець і тушкувати ще кілька хвилин.
Покласти шинку або прошуто, нарізані смужками, та обсмажити 3–4 хвилини. Додати чері-помідори, нарізані половинками, і тушкувати до м’якості. Приправити сіллю та чорним перцем. Влити вершки і перемішати, дати соусу загустіти на слабкому вогні кілька хвилин.
Додати відварені макарони до соусу, ретельно перемішати, щоб кожен шматочок пасти був покритий соусом. Прикрасити зеленню, найкраще свіжим базиліком. Подавати відразу після приготування, насолоджуючись ніжним і ароматним італійським смаком.
