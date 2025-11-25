Ужин в духовке — простой рецепт с фото и легкое пошаговое приготовление

Ужин "Гостеприимный". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ароматный запеченный ужин создан для моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Сочетание нежного картофеля, румяного бекона и сливочной заливки делает блюдо особенно домашним и одновременно праздничным. Гостеприимное прекрасно подходит как для семейного стола, так и для подачи гостям, ведь всегда выглядит аппетитно и готовится без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

картофель — 800 г;

лук — 1 шт.;

бекон — 120 г;

масло для жарки — по необходимости;

моцарелла — 150 г.

Для заливки:

яйца — 4 шт.;

молоко — 250 мл.;

соль — по своему вкусу;

паприка — по своему вкусу;

мускатный орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

Разогреть масло на сковороде, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности.

Картофель в заливке. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченный бекон, прогреть вместе до румяного состояния. Картофель нарезать тонкими кружочками, форму для запекания смазать маслом, выкладывать слоями картофель и зажарку, чередуя их до заполнения формы.

Картофель и бекон. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заливку, взбив яйца с молоком, солью, паприкой и мускатным орехом, влить ее в форму.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать при температуре 180 ºC около сорока минут, после чего посыпать блюдо тертой моцареллой и вернуть в духовку при температуре 200 ºC еще на 15-20 минут до образования румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.