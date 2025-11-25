Ужин в духовке — простой рецепт с фото и легкое пошаговое приготовление

Ужин "Гостеприимный" — можно подать хоть гостям, хоть себе
Этот ароматный запеченный ужин создан для моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Сочетание нежного картофеля, румяного бекона и сливочной заливки делает блюдо особенно домашним и одновременно праздничным. Гостеприимное прекрасно подходит как для семейного стола, так и для подачи гостям, ведь всегда выглядит аппетитно и готовится без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- лук — 1 шт.;
- бекон — 120 г;
- масло для жарки — по необходимости;
- моцарелла — 150 г.
Для заливки:
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 250 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- паприка — по своему вкусу;
- мускатный орех — по своему вкусу.
Способ приготовления
Разогреть масло на сковороде, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности.
Добавить измельченный бекон, прогреть вместе до румяного состояния. Картофель нарезать тонкими кружочками, форму для запекания смазать маслом, выкладывать слоями картофель и зажарку, чередуя их до заполнения формы.
Приготовить заливку, взбив яйца с молоком, солью, паприкой и мускатным орехом, влить ее в форму.
Запекать при температуре 180 ºC около сорока минут, после чего посыпать блюдо тертой моцареллой и вернуть в духовку при температуре 200 ºC еще на 15-20 минут до образования румяной корочки.
