Главная Вкус Ужин "Гостеприимный" — можно подать хоть гостям, хоть себе

Ужин "Гостеприимный" — можно подать хоть гостям, хоть себе

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 21:04
обновлено: 16:33
Ужин в духовке — простой рецепт с фото и легкое пошаговое приготовление
Ужин "Гостеприимный". Фото: gospodynka.com.ua

Этот ароматный запеченный ужин создан для моментов, когда хочется минимум хлопот и максимум вкуса. Сочетание нежного картофеля, румяного бекона и сливочной заливки делает блюдо особенно домашним и одновременно праздничным. Гостеприимное прекрасно подходит как для семейного стола, так и для подачи гостям, ведь всегда выглядит аппетитно и готовится без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • лук — 1 шт.;
  • бекон — 120 г;
  • масло для жарки — по необходимости;
  • моцарелла — 150 г.

Для заливки:

  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 250 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • паприка — по своему вкусу;
  • мускатный орех — по своему вкусу.

Способ приготовления

Разогреть масло на сковороде, добавить мелко нарезанный лук и обжарить до прозрачности.

рецепт запеченої картоплі
Картофель в заливке. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить измельченный бекон, прогреть вместе до румяного состояния. Картофель нарезать тонкими кружочками, форму для запекания смазать маслом, выкладывать слоями картофель и зажарку, чередуя их до заполнения формы.

що приготувати на вечерю
Картофель и бекон. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заливку, взбив яйца с молоком, солью, паприкой и мускатным орехом, влить ее в форму.

запечена картопля з беконом
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать при температуре 180 ºC около сорока минут, после чего посыпать блюдо тертой моцареллой и вернуть в духовку при температуре 200 ºC еще на 15-20 минут до образования румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
