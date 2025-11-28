Вечеря з картоплею №1 — рецепт човників з овочами та сиром

Вечеря з картоплею №1 — добавку будуть просити всі без винятку
Вечеря з картоплею №1 — це простий і водночас надзвичайно смачний рецепт для буденного або святкового столу. Картопляні човники, запечені з ароматними овочами, часником та соковитим сиром, виходять ніжними всередині та з легкою золотистою скоринкою зверху.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 3 шт.;
- олія (оливкова або інша) — для змазування;
- сіль — до свого смаку;
- паприка — до свого смаку;
- кріп свіжий — 1 пучок;
- сир твердий — 100 г.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- печериці — 3 шт.;
- болгарський перець червоний — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- італійська приправа — 1 ч. л.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, розрізати навпіл і ложкою акуратно видалити серединку, формуючи човники. В окремій мисці змішати олію, сіль і паприку, обмазати картоплю з усіх боків та викласти у форму для запікання. Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, приблизно 20–25 хвилин.
Для начинки на розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, нарізану кубиками, і смажити декілька хвилин. Додати подрібнений часник, печериці та червоний перець, обсмажувати ще 3–4 хвилини. Нарізати помідор дрібними шматочками та додати в сковороду. Приправити сіллю, чорним перцем та італійською приправою, перемішати та трохи протушкувати.
Вийняти картоплю з духовки, наповнити човники овочевою начинкою, посипати подрібненим кропом та тертим сиром. Запікати ще 7 хвилин при 180°C до розплавлення сиру. Подавати гарячими.
Соковита картопля з ароматною овочевою начинкою та сирною скоринкою стане улюбленою вечерею для всієї родини, і добавки точно будуть просити всі без винятку.
