Вечеря з картоплею №1 — рецепт човників з овочами та сиром

Картопля для страви. Фото: gospodynka.com.ua

Вечеря з картоплею №1 — це простий і водночас надзвичайно смачний рецепт для буденного або святкового столу. Картопляні човники, запечені з ароматними овочами, часником та соковитим сиром, виходять ніжними всередині та з легкою золотистою скоринкою зверху.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 3 шт.;

олія (оливкова або інша) — для змазування;

сіль — до свого смаку;

паприка — до свого смаку;

кріп свіжий — 1 пучок;

сир твердий — 100 г.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

печериці — 3 шт.;

болгарський перець червоний — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

італійська приправа — 1 ч. л.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, розрізати навпіл і ложкою акуратно видалити серединку, формуючи човники. В окремій мисці змішати олію, сіль і паприку, обмазати картоплю з усіх боків та викласти у форму для запікання. Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, приблизно 20–25 хвилин.

Картопля в олії. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки на розігрітій сковороді обсмажити цибулю до прозорості. Додати моркву, нарізану кубиками, і смажити декілька хвилин. Додати подрібнений часник, печериці та червоний перець, обсмажувати ще 3–4 хвилини. Нарізати помідор дрібними шматочками та додати в сковороду. Приправити сіллю, чорним перцем та італійською приправою, перемішати та трохи протушкувати.

Картопля з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Вийняти картоплю з духовки, наповнити човники овочевою начинкою, посипати подрібненим кропом та тертим сиром. Запікати ще 7 хвилин при 180°C до розплавлення сиру. Подавати гарячими.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Соковита картопля з ароматною овочевою начинкою та сирною скоринкою стане улюбленою вечерею для всієї родини, і добавки точно будуть просити всі без винятку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.