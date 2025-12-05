Фарш у духовці з картоплею та сиром — рецепт швидкого приготування смачної вечері

Котлети з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва з фаршу, картоплі та сиру стане ідеальною вечерею, коли потрібно швидко, смачно й ситно. Ніжні м’ясні заготовки просочуються соками овочів, а зверху утворюється золотиста сирна скоринка, яка робить смак по-справжньому ресторанним. Страва бюджетна, проста в приготуванні та гарантовано сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

фарш — 700 г;

яйце сире — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

картопля — 2–3 шт.;

яйце відварене — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

сир твердий — 150 г;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія для обсмажування — довільна кількість.

Спосіб приготування

Фарш покласти у глибоку миску, додати сире яйце, посолити, поперчити та ретельно вимішати до однорідності. Форму для запікання змастити олією. З фаршу сформувати кульки та злегка притиснути їх долонею, щоб надати пласкої форми. Заготовки рівномірно викласти у форму.

Фарш та смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями та ще раз розрізати навпіл. На сковороді розігріти невелику кількість олії та обсмажити цибулю до м’якого золотистого відтінку. Викласти обсмажену цибулю поверх фаршу. Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Легко віджати зайву рідину й розподілити картопляну масу поверх цибулі. Підсолити та поперчити до свого смаку.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця натерти на крупній тертці, змішати зі сметаною та злегка посолити. Отриманою ніжною масою покрити шар картоплі. Твердий сир також натерти на великій тертці та рясно посипати верх страви.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрити фольгою й поставити у попередньо розігріту до 180°С духовку. Запікати 35–40 хвилин. Потім зняти фольгу й поставити страву ще на 5–7 хвилин, щоб сир підрум’янився та утворилася апетитна золотиста скоринка.

