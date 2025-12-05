Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Фарш + кілька копійчаних інгредієнтів — вечеря, як в ресторані

Фарш + кілька копійчаних інгредієнтів — вечеря, як в ресторані

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 21:04
Фарш у духовці з картоплею та сиром — рецепт швидкого приготування смачної вечері
Котлети з сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва з фаршу, картоплі та сиру стане ідеальною вечерею, коли потрібно швидко, смачно й ситно. Ніжні м’ясні заготовки просочуються соками овочів, а зверху утворюється золотиста сирна скоринка, яка робить смак по-справжньому ресторанним. Страва бюджетна, проста в приготуванні та гарантовано сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш — 700 г;
  • яйце сире — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • картопля — 2–3 шт.;
  • яйце відварене — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сир твердий — 150 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія для обсмажування — довільна кількість.

Спосіб приготування

Фарш покласти у глибоку миску, додати сире яйце, посолити, поперчити та ретельно вимішати до однорідності. Форму для запікання змастити олією. З фаршу сформувати кульки та злегка притиснути їх долонею, щоб надати пласкої форми. Заготовки рівномірно викласти у форму.

що приготувати на вечерю
Фарш та смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями та ще раз розрізати навпіл. На сковороді розігріти невелику кількість олії та обсмажити цибулю до м’якого золотистого відтінку. Викласти обсмажену цибулю поверх фаршу. Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Легко віджати зайву рідину й розподілити картопляну масу поверх цибулі. Підсолити та поперчити до свого смаку.

рецепт вечері з фаршу
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Відварені яйця натерти на крупній тертці, змішати зі сметаною та злегка посолити. Отриманою ніжною масою покрити шар картоплі. Твердий сир також натерти на великій тертці та рясно посипати верх страви.

рецепт вечері в духовці
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрити фольгою й поставити у попередньо розігріту до 180°С духовку. Запікати 35–40 хвилин. Потім зняти фольгу й поставити страву ще на 5–7 хвилин, щоб сир підрум’янився та утворилася апетитна золотиста скоринка.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо сир рецепт котлети м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації