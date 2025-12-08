Рецепт смачної вечері з фаршу — знадобиться пекінська капуста

Не котлети й не зрази — рецепт смачної вечері з 550 г фаршу
Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним котлетам чи зразам, особливо коли у вас є 550 г фаршу й бажання приготувати щось справді цікаве. Ніжне листя пекінської капусти, соковита м’ясна начинка та хрустка золотава паніровка створюють ідеальну страву для ситної вечері. Такі рулети готуються легко, виглядають ефектно й смакують навіть краще, ніж здається на перший погляд.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 шт. + окріп;
- цибуля червона — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- свинина або яловичина — 550 г.
Для панірування:
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- панірувальні сухарі — 100 г.
Спосіб приготування
Підготувати пекінську капусту, розібравши її на листя й заливши окропом на 30 хвилин під кришкою. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на розігрітій олії до прозорості, злегка підсоливши.
Додати натерту моркву й прогріти кілька хвилин. М’ясо нарізати невеликими шматочками, викласти до овочів і перемішати. З’єднати томатну пасту з водою, влити до м’яса, додати перець і тушкувати під кришкою до готовності.
Перекласти начинку у миску, дати охолонути та подрібнити блендером до однорідності. За потреби підсолити чи додати перцю. Викласти начинку на листя капусти та сформувати акуратні рулети.
У мисці збити виделкою яйця та змішати з борошном. В окрему миску насипати панірувальні сухарі. Обкачати рулети спочатку в яєчній суміші, потім у сухарях. Обсмажити їх на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.
