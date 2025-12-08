Відео
Не котлети й не зрази — рецепт смачної вечері з 550 г фаршу

Не котлети й не зрази — рецепт смачної вечері з 550 г фаршу

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 01:04
Рецепт смачної вечері з фаршу — знадобиться пекінська капуста
Страва з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним котлетам чи зразам, особливо коли у вас є 550 г фаршу й бажання приготувати щось справді цікаве. Ніжне листя пекінської капусти, соковита м’ясна начинка та хрустка золотава паніровка створюють ідеальну страву для ситної вечері. Такі рулети готуються легко, виглядають ефектно й смакують навіть краще, ніж здається на перший погляд. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 шт. + окріп;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • свинина або яловичина — 550 г.

Для панірування:

  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 100 г.

Спосіб приготування

Підготувати пекінську капусту, розібравши її на листя й заливши окропом на 30 хвилин під кришкою. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на розігрітій олії до прозорості, злегка підсоливши.

рецепт смачної вечері з фаршу
Пекінська капуста та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Додати натерту моркву й прогріти кілька хвилин. М’ясо нарізати невеликими шматочками, викласти до овочів і перемішати. З’єднати томатну пасту з водою, влити до м’яса, додати перець і тушкувати під кришкою до готовності.

простий рецепт смачної вечері з фаршу
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти начинку у миску, дати охолонути та подрібнити блендером до однорідності. За потреби підсолити чи додати перцю. Викласти начинку на листя капусти та сформувати акуратні рулети.

смачний рецепт смачної вечері з фаршу
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці збити виделкою яйця та змішати з борошном. В окрему миску насипати панірувальні сухарі. Обкачати рулети спочатку в яєчній суміші, потім у сухарях. Обсмажити їх на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
