Рецепт смачної вечері з фаршу — знадобиться пекінська капуста

Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним котлетам чи зразам, особливо коли у вас є 550 г фаршу й бажання приготувати щось справді цікаве. Ніжне листя пекінської капусти, соковита м’ясна начинка та хрустка золотава паніровка створюють ідеальну страву для ситної вечері. Такі рулети готуються легко, виглядають ефектно й смакують навіть краще, ніж здається на перший погляд.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт. + окріп;

цибуля червона — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

свинина або яловичина — 550 г.

Для панірування:

яйця — 2 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 100 г.

Спосіб приготування

Підготувати пекінську капусту, розібравши її на листя й заливши окропом на 30 хвилин під кришкою. Дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на розігрітій олії до прозорості, злегка підсоливши.

Додати натерту моркву й прогріти кілька хвилин. М’ясо нарізати невеликими шматочками, викласти до овочів і перемішати. З’єднати томатну пасту з водою, влити до м’яса, додати перець і тушкувати під кришкою до готовності.

Перекласти начинку у миску, дати охолонути та подрібнити блендером до однорідності. За потреби підсолити чи додати перцю. Викласти начинку на листя капусти та сформувати акуратні рулети.

У мисці збити виделкою яйця та змішати з борошном. В окрему миску насипати панірувальні сухарі. Обкачати рулети спочатку в яєчній суміші, потім у сухарях. Обсмажити їх на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки.

