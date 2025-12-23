Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Биточки из мясного фарша "под шубой" в духовке — рецепт ужина

Биточки из мясного фарша "под шубой" в духовке — рецепт ужина

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 21:04
Биточки из мясного фарша под шубой — рецепт приготовления в духовке
Биточки из мясного фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Биточки из мясного фарша под шубой — это удачное сочетание сочного мяса, грибной начинки и румяной сырной корочки. Блюдо готовится в духовке без лишних хлопот и отлично подходит для сытного семейного ужина. Простой состав и понятный способ приготовления делают этот рецепт настоящей находкой для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свиной фарш — 600 г;
  • лук — ½ шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Для начинки:

  • шампиньоны — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез или сметана — 2 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Дополнительно:

  • сыр твердый или моцарелла — 150-170 г;
  • майонез — для сеточки.

Способ приготовления

Для начинки мелко нарезать лук, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать небольшими кубиками.

рецепт биточків з фаршу
Грибы и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Лук вместе с морковью обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла в течение 3-4 минут до мягкости, после чего переложить в миску. В той же сковороде обжарить грибы до полного испарения жидкости, приправить солью и перцем. Соединить грибы с овощами, добавить майонез или сметану и тщательно перемешать.

простий рецепт биточків з фаршу
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Для фарша лук, картофель и чеснок измельчить блендером до однородной массы. Добавить смесь к мясному фаршу, всыпать панировочные сухари, посолить и поперчить. Фарш хорошо вымесить и отбить, чтобы он стал плотным и сочным. Разделить массу на 9 равных частей, выложить их на противень, застеленный пергаментом, и сформировать круглые биточки.

рецепт биточків з фаршу на вечерю
Готовые биточки. Фото: smachnenke.com.ua

На каждый биточек равномерно выложить грибную начинку, сверху посыпать тертым сыром и сделать тонкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 25 минут до аппетитной румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо Ужин рецепт котлеты мясной фарш
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации