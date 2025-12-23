Биточки из мясного фарша под шубой — рецепт приготовления в духовке

Биточки из мясного фарша "под шубой" в духовке — рецепт ужина
Биточки из мясного фарша под шубой — это удачное сочетание сочного мяса, грибной начинки и румяной сырной корочки. Блюдо готовится в духовке без лишних хлопот и отлично подходит для сытного семейного ужина. Простой состав и понятный способ приготовления делают этот рецепт настоящей находкой для ежедневного меню.
Вам понадобится:
- свиной фарш — 600 г;
- лук — ½ шт.;
- картофель — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Для начинки:
- шампиньоны — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез или сметана — 2 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Дополнительно:
- сыр твердый или моцарелла — 150-170 г;
- майонез — для сеточки.
Способ приготовления
Для начинки мелко нарезать лук, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать небольшими кубиками.
Лук вместе с морковью обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла в течение 3-4 минут до мягкости, после чего переложить в миску. В той же сковороде обжарить грибы до полного испарения жидкости, приправить солью и перцем. Соединить грибы с овощами, добавить майонез или сметану и тщательно перемешать.
Для фарша лук, картофель и чеснок измельчить блендером до однородной массы. Добавить смесь к мясному фаршу, всыпать панировочные сухари, посолить и поперчить. Фарш хорошо вымесить и отбить, чтобы он стал плотным и сочным. Разделить массу на 9 равных частей, выложить их на противень, застеленный пергаментом, и сформировать круглые биточки.
На каждый биточек равномерно выложить грибную начинку, сверху посыпать тертым сыром и сделать тонкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 25 минут до аппетитной румяной корочки.
