Биточки из мясного фарша под шубой — рецепт приготовления в духовке

Биточки из мясного фарша. Фото: smachnenke.com.ua

Биточки из мясного фарша под шубой — это удачное сочетание сочного мяса, грибной начинки и румяной сырной корочки. Блюдо готовится в духовке без лишних хлопот и отлично подходит для сытного семейного ужина. Простой состав и понятный способ приготовления делают этот рецепт настоящей находкой для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свиной фарш — 600 г;

лук — ½ шт.;

картофель — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Для начинки:

шампиньоны — 250 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

майонез или сметана — 2 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Дополнительно:

сыр твердый или моцарелла — 150-170 г;

майонез — для сеточки.

Способ приготовления

Для начинки мелко нарезать лук, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать небольшими кубиками.

Грибы и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Лук вместе с морковью обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла в течение 3-4 минут до мягкости, после чего переложить в миску. В той же сковороде обжарить грибы до полного испарения жидкости, приправить солью и перцем. Соединить грибы с овощами, добавить майонез или сметану и тщательно перемешать.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Для фарша лук, картофель и чеснок измельчить блендером до однородной массы. Добавить смесь к мясному фаршу, всыпать панировочные сухари, посолить и поперчить. Фарш хорошо вымесить и отбить, чтобы он стал плотным и сочным. Разделить массу на 9 равных частей, выложить их на противень, застеленный пергаментом, и сформировать круглые биточки.

Готовые биточки. Фото: smachnenke.com.ua

На каждый биточек равномерно выложить грибную начинку, сверху посыпать тертым сыром и сделать тонкую сеточку из майонеза. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 25 минут до аппетитной румяной корочки.

