Бурякова ікра 3 в 1 — рецепт приготування намазки, салату та закуски

Бурякова ікра. Фото: smachnenke.com.ua

Бурякова ікра 3 в 1 — це універсальна страва, яка замінить і намазку на хліб, і салат, і закуску. Поєднання буряка, моркви, перцю, томатів та часнику створює насичений смак і приємний аромат. Така ікра добре смакує самостійно й чудово підходить для швидкого приготування борщу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк сирий — 1 кг;

морква — 1 шт. (150 г);

цибуля ріпчаста — 1 шт. (150 г);

перець болгарський — 1 шт. (150 г);

помідори — 3 шт. (400 г);

часник — 5–6 зуб. (50 г);

олія рослинна — 4 ст. л.;

перець гострий — за бажанням;

сіль — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк очистити й натерти на великій тертці. Цибулю нарізати чверть кільцями та обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту моркву, перемішати й підсмажити разом.

Морква та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарський перець нарізати вузькою соломкою, покласти у сковороду та продовжити обсмажування. Помідори натерти на великій тертці, щоб шкірка залишилася в руках, і вилити томатну масу до овочів.

Буряк та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Дати закипіти, тоді додати натертий буряк. Посолити, покласти за бажанням гострий перець і добре перемішати. Накрити кришкою й тушкувати приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

Бурякова ікра та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник, перемішати й тушкувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню, охолодити й подати до столу. Ікру можна використовувати як намазку на хліб, закуску, салат або навіть як готову заправку для борщу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.