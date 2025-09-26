Бурякова ікра 3 в 1 — рецепт приготування намазки, салату та закуски

Бурякова ікра 3 в 1 — як намазка на хліб, салат або закуска
Бурякова ікра 3 в 1 — це універсальна страва, яка замінить і намазку на хліб, і салат, і закуску. Поєднання буряка, моркви, перцю, томатів та часнику створює насичений смак і приємний аромат. Така ікра добре смакує самостійно й чудово підходить для швидкого приготування борщу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- буряк сирий — 1 кг;
- морква — 1 шт. (150 г);
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (150 г);
- перець болгарський — 1 шт. (150 г);
- помідори — 3 шт. (400 г);
- часник — 5–6 зуб. (50 г);
- олія рослинна — 4 ст. л.;
- перець гострий — за бажанням;
- сіль — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
Буряк очистити й натерти на великій тертці. Цибулю нарізати чверть кільцями та обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту моркву, перемішати й підсмажити разом.
Болгарський перець нарізати вузькою соломкою, покласти у сковороду та продовжити обсмажування. Помідори натерти на великій тертці, щоб шкірка залишилася в руках, і вилити томатну масу до овочів.
Дати закипіти, тоді додати натертий буряк. Посолити, покласти за бажанням гострий перець і добре перемішати. Накрити кришкою й тушкувати приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.
Наприкінці додати подрібнений часник, перемішати й тушкувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню, охолодити й подати до столу. Ікру можна використовувати як намазку на хліб, закуску, салат або навіть як готову заправку для борщу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!