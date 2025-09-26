Відео
Головна Смак Бурякова ікра 3 в 1 — як намазка на хліб, салат або закуска

Бурякова ікра 3 в 1 — як намазка на хліб, салат або закуска

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:04
Бурякова ікра 3 в 1 — рецепт приготування намазки, салату та закуски
Бурякова ікра. Фото: smachnenke.com.ua

Бурякова ікра 3 в 1 — це універсальна страва, яка замінить і намазку на хліб, і салат, і закуску. Поєднання буряка, моркви, перцю, томатів та часнику створює насичений смак і приємний аромат. Така ікра добре смакує самостійно й чудово підходить для швидкого приготування борщу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • буряк сирий — 1 кг;
  • морква — 1 шт. (150 г);
  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (150 г);
  • перець болгарський — 1 шт. (150 г);
  • помідори — 3 шт. (400 г);
  • часник — 5–6 зуб. (50 г);
  • олія рослинна — 4 ст. л.;
  • перець гострий — за бажанням;
  • сіль — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Буряк очистити й натерти на великій тертці. Цибулю нарізати чверть кільцями та обсмажити на олії до прозорості. Додати натерту моркву, перемішати й підсмажити разом.

рецепт бурякової ікри
Морква та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарський перець нарізати вузькою соломкою, покласти у сковороду та продовжити обсмажування. Помідори натерти на великій тертці, щоб шкірка залишилася в руках, і вилити томатну масу до овочів.

бурякова ікра
Буряк та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Дати закипіти, тоді додати натертий буряк. Посолити, покласти за бажанням гострий перець і добре перемішати. Накрити кришкою й тушкувати приблизно 20 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

як приготувати бурякову ікру
Бурякова ікра та хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник, перемішати й тушкувати ще 5 хвилин. Зняти з вогню, охолодити й подати до столу. Ікру можна використовувати як намазку на хліб, закуску, салат або навіть як готову заправку для борщу.

овочі морква рецепт буряк закуска бурякова ікра
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
