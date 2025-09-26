Видео
Свекольная икра 3 в 1 — как намазка на хлеб, салат или закуска

Дата публикации 26 сентября 2025 15:04
Свекольная икра 3 в 1 — рецепт приготовления намазки, салата и закуски
Свекольная икра. Фото: smachnenke.com.ua

Свекольная икра 3 в 1 — это универсальное блюдо, которое заменит и намазку на хлеб, и салат, и закуску. Сочетание свеклы, моркови, перца, томатов и чеснока создает насыщенный вкус и приятный аромат. Такая икра хорошо подходит самостоятельно и прекрасно подходит для быстрого приготовления борща.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • свекла сырая — 1 кг;
  • морковь — 1 шт. (150 г);
  • лук репчатый — 1 шт. (150 г);
  • перец болгарский — 1 шт. (150 г);
  • помидоры — 3 шт. (400 г);
  • чеснок — 5-6 зуб. (50 г);
  • масло растительное — 4 ст. л.;
  • перец острый — по желанию;
  • соль — 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Лук нарезать четверть кольцами и обжарить на растительном масле до прозрачности. Добавить натертую морковь, перемешать и поджарить вместе.

рецепт бурякової ікри
Морковь и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Болгарский перец нарезать узкой соломкой, положить в сковороду и продолжить обжаривание. Помидоры натереть на крупной терке, чтобы кожура осталась в руках, и вылить томатную массу к овощам.

бурякова ікра
Свекла и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Дать закипеть, тогда добавить натертую свеклу. Посолить, положить по желанию острый перец и хорошо перемешать. Накрыть крышкой и тушить примерно 20 минут на среднем огне, периодически помешивая.

як приготувати бурякову ікру
Свекольная икра и хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок, перемешать и тушить еще 5 минут. Снять с огня, охладить и подать к столу. Икру можно использовать как намазку на хлеб, закуску, салат или даже как готовую заправку для борща.

