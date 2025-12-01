Відео
Головна Смак Чай з обліпихи в кубиках — смачний напій для імунітету

Чай з обліпихи в кубиках — смачний напій для імунітету

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 15:04
Чай з обліпихи в кубиках з мандарином і лимоном — корисний рецепт приготування для затишних сніданків
Чай з обліпихи в кубиках. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей чай з обліпихи в кубиках створений для тих днів, коли хочеться тепла, аромату цитрусів і користі в кожному ковтку. Свіжа обліпиха, мандарин і лимон перетворюються на насичене пюре, яке зручно заморожувати та використовувати в будь-який момент. Ви отримаєте напій із яскравим смаком, природною кислинкою та зарядом вітамінів, що особливо потрібні взимку.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • обліпиха — 500 г (свіжа або заморожена);
  • мандарини — 3 шт.;
  • лимон — 1 шт. (половину використати для пюре, половину для декору);
  • цукор або мед — 100 г (або за смаком; можна замінити стевією або еритритом);
  • імбир — шматочок 2–3 см (за бажанням).

Спосіб приготування

Обліпиху підготувати: якщо вона була заморожена, дати їй трохи відтанути, щоб легше подрібнювати.

чай з обліпихи в кубиках з мандарином і лимоном
Інгредієнти для чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Мандарини очистити від шкірки та плівок, лимон розділити на дві частини, одну з яких додати до пюре, а другу залишити для подачі. За потреби додати невеликий шматочок імбиру для інтенсивнішого аромату. Інгредієнти подрібнити блендером до стану однорідної маси. Цукор або мед додати після того, як пюре злегка охолоне, щоб зберегти вітаміни та природний смак обліпихи. За бажанням додати цедру мандарина або лимона, щоб посилити цитрусову ноту.

чай з обліпихи в кубиках з мандарином
Приготування чаю. Фото: smakuiemo.com.ua

Пюре рівномірно розлити у форми для льоду. Заморозити до повного затвердіння, щоб отримати зручні кубики для швидкого приготування напою.

смачний чай з обліпихи в кубиках з мандарином
Кубики з обліпихою. Фото: smakuiemo.com.ua

Для подачі покласти у чашку 2–3 кубики, залити гарячою водою температурою 80–85°C. За бажанням додати трохи свіжої м’яти або паличку кориці для теплого зимового аромату.

чай мандарини рецепт ідея для сніданку обліпиха
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
