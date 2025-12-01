Видео
Чай из облепихи в кубиках — вкусный напиток для иммунитета

Чай из облепихи в кубиках — вкусный напиток для иммунитета

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:04
Чай из облепихи в кубиках с мандарином и лимоном — полезный рецепт приготовления для уютных завтраков
Чай из облепихи в кубиках. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот чай из облепихи в кубиках создан для тех дней, когда хочется тепла, аромата цитрусов и пользы в каждом глотке. Свежая облепиха, мандарин и лимон превращаются в насыщенное пюре, которое удобно замораживать и использовать в любой момент. Вы получите напиток с ярким вкусом, естественной кислинкой и зарядом витаминов, которые особенно нужны зимой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • облепиха — 500 г (свежая или замороженная);
  • мандарины — 3 шт.;
  • лимон — 1 шт. (половину использовать для пюре, половину для декора);
  • сахар или мед — 100 г (или по вкусу; можно заменить стевией или эритритом);
  • имбирь — кусочек 2-3 см (по желанию).

Способ приготовления

Облепиху подготовить: если она была заморожена, дать ей немного оттаять, чтобы легче измельчать.

чай з обліпихи в кубиках з мандарином і лимоном
Ингредиенты для чая. Фото: smakuiemo.com.ua

Мандарины очистить от кожуры и пленок, лимон разделить на две части, одну из которых добавить к пюре, а вторую оставить для подачи. При необходимости добавить небольшой кусочек имбиря для более интенсивного аромата. Ингредиенты измельчить блендером до состояния однородной массы. Сахар или мед добавить после того, как пюре слегка остынет, чтобы сохранить витамины и естественный вкус облепихи. По желанию добавить цедру мандарина или лимона, чтобы усилить цитрусовую ноту.

чай з обліпихи в кубиках з мандарином
Приготовление чая. Фото: smakuiemo.com.ua

Пюре равномерно разлить в формы для льда. Заморозить до полного затвердевания, чтобы получить удобные кубики для быстрого приготовления напитка.

смачний чай з обліпихи в кубиках з мандарином
Кубики с облепихой. Фото: smakuiemo.com.ua

Для подачи положить в чашку 2-3 кубика, залить горячей водой температурой 80-85°C. По желанию добавить немного свежей мяты или палочку корицы для теплого зимнего аромата.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

