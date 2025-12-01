Чай из облепихи в кубиках с мандарином и лимоном — полезный рецепт приготовления для уютных завтраков

Чай из облепихи в кубиках. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот чай из облепихи в кубиках создан для тех дней, когда хочется тепла, аромата цитрусов и пользы в каждом глотке. Свежая облепиха, мандарин и лимон превращаются в насыщенное пюре, которое удобно замораживать и использовать в любой момент. Вы получите напиток с ярким вкусом, естественной кислинкой и зарядом витаминов, которые особенно нужны зимой.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

облепиха — 500 г (свежая или замороженная);

мандарины — 3 шт.;

лимон — 1 шт. (половину использовать для пюре, половину для декора);

сахар или мед — 100 г (или по вкусу; можно заменить стевией или эритритом);

имбирь — кусочек 2-3 см (по желанию).

Способ приготовления

Облепиху подготовить: если она была заморожена, дать ей немного оттаять, чтобы легче измельчать.

Ингредиенты для чая. Фото: smakuiemo.com.ua

Мандарины очистить от кожуры и пленок, лимон разделить на две части, одну из которых добавить к пюре, а вторую оставить для подачи. При необходимости добавить небольшой кусочек имбиря для более интенсивного аромата. Ингредиенты измельчить блендером до состояния однородной массы. Сахар или мед добавить после того, как пюре слегка остынет, чтобы сохранить витамины и естественный вкус облепихи. По желанию добавить цедру мандарина или лимона, чтобы усилить цитрусовую ноту.

Приготовление чая. Фото: smakuiemo.com.ua

Пюре равномерно разлить в формы для льда. Заморозить до полного затвердевания, чтобы получить удобные кубики для быстрого приготовления напитка.

Кубики с облепихой. Фото: smakuiemo.com.ua

Для подачи положить в чашку 2-3 кубика, залить горячей водой температурой 80-85°C. По желанию добавить немного свежей мяты или палочку корицы для теплого зимнего аромата.

