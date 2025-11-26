Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочная вертута без масла — никто не верит из чего эта выпечка

Яблочная вертута без масла — никто не верит из чего эта выпечка

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 15:44
обновлено: 18:28
Яблочная вертута без масла и яиц — рецепт приготовления вкусной выпечки с фото
Яблочная вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблочная вертута без масла и яиц — это удивительно легкая выпечка, которая удивляет своим вкусом и консистенцией. Эластичное тесто на воде, сочная яблочная начинка и нежная тыква создают ароматное осеннее блюдо, которое подходит и теплым, и полностью охлажденным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода теплая — 150 мл.;
  • масло растительное — 150 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 450 г;
  • яблоки — 1,2 кг;
  • крахмал кукурузный — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • сок лимонный — 2 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • орехи обжаренные — 50 г;
  • тыква — 350 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • желток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать теплую воду, масло, соль и сахар, постепенно добавить муку и вымесить мягкое эластичное тесто. Накрыть его и оставить отдохнуть примерно на 15 минут.

рецепт вертути
Яблочная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить яблочную начинку: натереть или мелко нарезать яблоки, смешать их с сахаром, кукурузным крахмалом, лимонным соком, корицей и измельченными орехами. Для тыквенной начинки натереть тыкву и смешать ее с сахаром до однородности.

рецепт вертути з яблуками
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Разделить тесто на четыре части, каждую тонко раскатать и осторожно растянуть руками до большого тонкого полотна.

рецепт яблучних рулетів
Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить начинки полосами или ровным слоем, свернуть рулетами и сформировать вертуты.

смачні яблучні рулети
Рулеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить их на противень с пергаментом. Смешать желток с молоком и смазать верх изделий. Выпекать при температуре 180 °C 40-50 минут до золотистости. Дать вертутам немного остыть и подавать теплыми или полностью охлажденными.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.

Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.

десерт яблоки рецепт выпечка рулет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации