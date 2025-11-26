Яблочная вертута без масла и яиц — рецепт приготовления вкусной выпечки с фото

Яблочная вертута без масла — никто не верит из чего эта выпечка
Яблочная вертута без масла и яиц — это удивительно легкая выпечка, которая удивляет своим вкусом и консистенцией. Эластичное тесто на воде, сочная яблочная начинка и нежная тыква создают ароматное осеннее блюдо, которое подходит и теплым, и полностью охлажденным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вода теплая — 150 мл.;
- масло растительное — 150 мл.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 450 г;
- яблоки — 1,2 кг;
- крахмал кукурузный — 1,5 ст. л.;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- сок лимонный — 2 ч. л.;
- корица — 1 ч. л.;
- орехи обжаренные — 50 г;
- тыква — 350 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- желток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Способ приготовления
Смешать теплую воду, масло, соль и сахар, постепенно добавить муку и вымесить мягкое эластичное тесто. Накрыть его и оставить отдохнуть примерно на 15 минут.
Подготовить яблочную начинку: натереть или мелко нарезать яблоки, смешать их с сахаром, кукурузным крахмалом, лимонным соком, корицей и измельченными орехами. Для тыквенной начинки натереть тыкву и смешать ее с сахаром до однородности.
Разделить тесто на четыре части, каждую тонко раскатать и осторожно растянуть руками до большого тонкого полотна.
Выложить начинки полосами или ровным слоем, свернуть рулетами и сформировать вертуты.
Переложить их на противень с пергаментом. Смешать желток с молоком и смазать верх изделий. Выпекать при температуре 180 °C 40-50 минут до золотистости. Дать вертутам немного остыть и подавать теплыми или полностью охлажденными.
