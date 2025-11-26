Яблочная вертута без масла и яиц — рецепт приготовления вкусной выпечки с фото

Яблочная вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблочная вертута без масла и яиц — это удивительно легкая выпечка, которая удивляет своим вкусом и консистенцией. Эластичное тесто на воде, сочная яблочная начинка и нежная тыква создают ароматное осеннее блюдо, которое подходит и теплым, и полностью охлажденным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вода теплая — 150 мл.;

масло растительное — 150 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 450 г;

яблоки — 1,2 кг;

крахмал кукурузный — 1,5 ст. л.;

сахар — 2-3 ст. л.;

сок лимонный — 2 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

орехи обжаренные — 50 г;

тыква — 350 г;

сахар — 2 ст. л.;

желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать теплую воду, масло, соль и сахар, постепенно добавить муку и вымесить мягкое эластичное тесто. Накрыть его и оставить отдохнуть примерно на 15 минут.

Яблочная начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить яблочную начинку: натереть или мелко нарезать яблоки, смешать их с сахаром, кукурузным крахмалом, лимонным соком, корицей и измельченными орехами. Для тыквенной начинки натереть тыкву и смешать ее с сахаром до однородности.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Разделить тесто на четыре части, каждую тонко раскатать и осторожно растянуть руками до большого тонкого полотна.

Тесто и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить начинки полосами или ровным слоем, свернуть рулетами и сформировать вертуты.

Рулеты с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить их на противень с пергаментом. Смешать желток с молоком и смазать верх изделий. Выпекать при температуре 180 °C 40-50 минут до золотистости. Дать вертутам немного остыть и подавать теплыми или полностью охлажденными.

