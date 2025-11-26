Яблучна вертута без масла та яєць — рецепт приготування смачної випічки з фото

Яблучна вертута без масла — ніхто не вірить з чого ця випічка
Яблучна вертута без масла та яєць — це напрочуд легка випічка, яка дивує своїм смаком і консистенцією. Еластичне тісто на воді, соковита яблучна начинка та ніжний гарбуз створюють ароматну осінню страву, що смакує і теплою, і повністю охолодженою.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- вода тепла — 150 мл.;
- олія рослинна — 150 мл.;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно — 450 г;
- яблука — 1,2 кг;
- крохмаль кукурудзяний — 1,5 ст. л.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- сік лимонний — 2 ч. л.;
- кориця — 1 ч. л.;
- горіхи обсмажені — 50 г;
- гарбуз — 350 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- жовток — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати теплу воду, олію, сіль та цукор, поступово додати борошно і вимісити м’яке еластичне тісто. Накрити його та залишити відпочити приблизно на 15 хвилин.
Підготувати яблучну начинку: натерти або дрібно нарізати яблука, змішати їх із цукром, кукурудзяним крохмалем, лимонним соком, корицею та подрібненими горіхами. Для гарбузової начинки натерти гарбуз і змішати його з цукром до однорідності.
Розділити тісто на чотири частини, кожну тонко розкачати та обережно розтягнути руками до великого тонкого полотна.
Викласти начинки смугами або рівним шаром, згорнути рулетами та сформувати вертути.
Перекласти їх на деко з пергаментом. Змішати жовток із молоком і змастити верх виробів. Випікати за температури 180 °C 40–50 хвилин до золотистості. Дати вертутам трохи охолонути та подавати теплими або повністю охолодженими.
