Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Яблучна вертута без масла — ніхто не вірить з чого ця випічка

Яблучна вертута без масла — ніхто не вірить з чого ця випічка

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 15:44
Оновлено: 13:36
Яблучна вертута без масла та яєць — рецепт приготування смачної випічки з фото
Яблучна вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблучна вертута без масла та яєць — це напрочуд легка випічка, яка дивує своїм смаком і консистенцією. Еластичне тісто на воді, соковита яблучна начинка та ніжний гарбуз створюють ароматну осінню страву, що смакує і теплою, і повністю охолодженою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

Реклама
  • вода тепла — 150 мл.;
  • олія рослинна — 150 мл.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 450 г;
  • яблука — 1,2 кг;
  • крохмаль кукурудзяний — 1,5 ст. л.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • сік лимонний — 2 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л.;
  • горіхи обсмажені — 50 г;
  • гарбуз — 350 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • жовток — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати теплу воду, олію, сіль та цукор, поступово додати борошно і вимісити м’яке еластичне тісто. Накрити його та залишити відпочити приблизно на 15 хвилин. 

рецепт вертути
Яблучна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати яблучну начинку: натерти або дрібно нарізати яблука, змішати їх із цукром, кукурудзяним крохмалем, лимонним соком, корицею та подрібненими горіхами. Для гарбузової начинки натерти гарбуз і змішати його з цукром до однорідності. 

Реклама
рецепт вертути з яблуками
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Розділити тісто на чотири частини, кожну тонко розкачати та обережно розтягнути руками до великого тонкого полотна. 

рецепт яблучних рулетів
Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти начинки смугами або рівним шаром, згорнути рулетами та сформувати вертути.

Реклама
смачні яблучні рулети
Рулети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти їх на деко з пергаментом. Змішати жовток із молоком і змастити верх виробів.  Випікати за температури 180 °C 40–50 хвилин до золотистості. Дати вертутам трохи охолонути та подавати теплими або повністю охолодженими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Реклама

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Реклама

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь. 

десерт яблука рецепт випічка рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації