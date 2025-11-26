Яблучна вертута без масла та яєць — рецепт приготування смачної випічки з фото

Яблучна вертута. Фото: smakuiemo.com.ua

Яблучна вертута без масла та яєць — це напрочуд легка випічка, яка дивує своїм смаком і консистенцією. Еластичне тісто на воді, соковита яблучна начинка та ніжний гарбуз створюють ароматну осінню страву, що смакує і теплою, і повністю охолодженою.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

вода тепла — 150 мл.;

олія рослинна — 150 мл.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 450 г;

яблука — 1,2 кг;

крохмаль кукурудзяний — 1,5 ст. л.;

цукор — 2–3 ст. л.;

сік лимонний — 2 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.;

горіхи обсмажені — 50 г;

гарбуз — 350 г;

цукор — 2 ст. л.;

жовток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати теплу воду, олію, сіль та цукор, поступово додати борошно і вимісити м’яке еластичне тісто. Накрити його та залишити відпочити приблизно на 15 хвилин.

Яблучна начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати яблучну начинку: натерти або дрібно нарізати яблука, змішати їх із цукром, кукурудзяним крохмалем, лимонним соком, корицею та подрібненими горіхами. Для гарбузової начинки натерти гарбуз і змішати його з цукром до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Розділити тісто на чотири частини, кожну тонко розкачати та обережно розтягнути руками до великого тонкого полотна.

Тісто та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти начинки смугами або рівним шаром, згорнути рулетами та сформувати вертути.

Рулети з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти їх на деко з пергаментом. Змішати жовток із молоком і змастити верх виробів. Випікати за температури 180 °C 40–50 хвилин до золотистості. Дати вертутам трохи охолонути та подавати теплими або повністю охолодженими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.

Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.