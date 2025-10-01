Чанахи по-українськи — рецепт ситної закарпатської страви з м’ясом та квасолею

Чанахи по-українськи — смачна та ситна страва зі Закарпаття
Чанахи по-українськи — це страва, яка зігріває й дарує відчуття домашнього затишку. Поєднання м’яса, картоплі, квасолі та овочів під ароматними спеціями робить її справжнім фаворитом осінньо-зимового меню. Приготуйте цю закарпатську класику для сімейної вечері — результат перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- м’ясо — 700 г;
- картопля — 800 г;
- варена квасоля — 600 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- помідор — 1–2 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- сіль, перець — до свого смаку;
- солодка паприка — 1–2 ч. л.;
- зелень кропу або петрушки — до свого смаку.
Спосіб приготування
М’ясо нарізати середніми шматочками, посолити й трохи обсмажити. Картоплю почистити та нарізати кубиками та окремо обсмажити. Моркву натерти або порізати кружечками, цибулю нарізати півкільцями, а помідори дольками та додати до м'яса.
У глибокий горщик або гусятницю викладати шарами м’ясо, смажену картоплю, моркву, цибулю, квасолю та помідори. Додати спеції, подрібнений часник і трохи води, щоб інгредієнти тушкувалися у власному соку.
Накрити кришкою й поставити в духовку, розігріту до 180 °C, на 1,5–2 години. Перед подачею посипати свіжою зеленню.
Ця страва виходить неймовірно ароматною, ситною та зігріваючою — саме те, що потрібно для родинної вечері.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!