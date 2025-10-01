Відео
Головна Смак Чанахи по-українськи — смачна та ситна страва зі Закарпаття

Чанахи по-українськи — смачна та ситна страва зі Закарпаття

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:44
Чанахи по-українськи — рецепт ситної закарпатської страви з м’ясом та квасолею
Чанахи по-українськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Чанахи по-українськи — це страва, яка зігріває й дарує відчуття домашнього затишку. Поєднання м’яса, картоплі, квасолі та овочів під ароматними спеціями робить її справжнім фаворитом осінньо-зимового меню. Приготуйте цю закарпатську класику для сімейної вечері — результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • м’ясо — 700 г;
  • картопля — 800 г;
  • варена квасоля — 600 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • помідор — 1–2 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • солодка паприка — 1–2 ч. л.;
  • зелень кропу або петрушки — до свого смаку.

Спосіб приготування

М’ясо нарізати середніми шматочками, посолити й трохи обсмажити. Картоплю почистити та нарізати кубиками та окремо обсмажити. Моркву натерти або порізати кружечками, цибулю нарізати півкільцями, а помідори дольками та додати до м'яса. 

рецепт чанахи
Смажене м’ясо. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокий горщик або гусятницю викладати шарами м’ясо, смажену картоплю, моркву, цибулю, квасолю та помідори. Додати спеції, подрібнений часник і трохи води, щоб інгредієнти тушкувалися у власному соку.

чанахи яка кухня
Гуляш та картопля. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою й поставити в духовку, розігріту до 180 °C, на 1,5–2 години. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

рецепт страви чанахи
Готова страва. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця страва виходить неймовірно ароматною, ситною та зігріваючою — саме те, що потрібно для родинної вечері.

м'ясо Вечеря рецепт Українська кухня квасоля гуляш чанахи
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
