Главная Вкус Чанахи по-украински — вкусное и сытное блюдо из Закарпатья

Чанахи по-украински — вкусное и сытное блюдо из Закарпатья

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:44
Чанахи по-украински — рецепт сытного закарпатского блюда с мясом и фасолью
Чанахи по-украински. Фото: smakuiemo.com.ua

Чанахи по-украински — это блюдо, которое согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Сочетание мяса, картофеля, фасоли и овощей под ароматными специями делает его настоящим фаворитом осенне-зимнего меню. Приготовьте эту закарпатскую классику для семейного ужина — результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мясо — 700 г;
  • картофель — 800 г;
  • вареная фасоль — 600 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • помидор — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • сладкая паприка — 1-2 ч. л.;
  • зелень укропа или петрушки — по своему вкусу.

Способ приготовления

Мясо порезать средними кусочками, посолить и немного обжарить. Картофель почистить и нарезать кубиками и обжарить отдельно. Морковь натереть или порезать кружочками, лук нарезать полукольцами, помидоры дольками и добавить к мясу.

рецепт чанахи
Жареное мясо. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокий горшок или гусятницу выкладывать слоями мясо, жаренный картофель, морковь, лук, фасоль и помидоры. Добавить специи, измельченный чеснок и немного воды, чтобы ингредиенты тушились в собственном соку.

чанахи яка кухня
Гуляш и картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на 1,5-2 часа. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

рецепт страви чанахи
Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо получается невероятно ароматным, сытным и согревающим — именно то, что нужно для семейного ужина.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

мясо Ужин рецепт Украинская кухня фасоль гуляш чанахи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
