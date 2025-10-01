Чанахи по-украински — рецепт сытного закарпатского блюда с мясом и фасолью

Чанахи по-украински. Фото: smakuiemo.com.ua

Чанахи по-украински — это блюдо, которое согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Сочетание мяса, картофеля, фасоли и овощей под ароматными специями делает его настоящим фаворитом осенне-зимнего меню. Приготовьте эту закарпатскую классику для семейного ужина — результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

мясо — 700 г;

картофель — 800 г;

вареная фасоль — 600 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

помидор — 1-2 шт.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль, перец — по своему вкусу;

сладкая паприка — 1-2 ч. л.;

зелень укропа или петрушки — по своему вкусу.

Способ приготовления

Мясо порезать средними кусочками, посолить и немного обжарить. Картофель почистить и нарезать кубиками и обжарить отдельно. Морковь натереть или порезать кружочками, лук нарезать полукольцами, помидоры дольками и добавить к мясу.

Жареное мясо. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокий горшок или гусятницу выкладывать слоями мясо, жаренный картофель, морковь, лук, фасоль и помидоры. Добавить специи, измельченный чеснок и немного воды, чтобы ингредиенты тушились в собственном соку.

Гуляш и картофель. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и поставить в духовку, разогретую до 180 °C, на 1,5-2 часа. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Готовое блюдо. Фото: smakuiemo.com.ua

Это блюдо получается невероятно ароматным, сытным и согревающим — именно то, что нужно для семейного ужина.

