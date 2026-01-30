Відео
Популярні запити

Чебуреки "Від пані Галі" — рецепт зі скоринкою та начинкою

Чебуреки "Від пані Галі" — рецепт зі скоринкою та начинкою

Дата публікації: 30 січня 2026 01:04
Чебуреки Від пані Галі — тонке тісто та соковита м’ясна начинка
Домашні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт чебуреків передають із рук у руки, бо результат завжди безпрограшний. Тонке заварне тісто не рветься, а начинка залишається соковитою всередині, створюючи той самий смак справжніх домашніх чебуреків.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • борошно — 600 г;
  • олія — 60 мл.;
  • вода окріп — 350–400 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • фарш м’ясний — 600 г;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • вода холодна — 250 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • сушена петрушка з кропом — 2 ч. л.

Для смаження:

  • олія — 300 мл.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У центрі зробити заглиблення, влити олію та 200 мл окропу. Виделкою швидко перемішати, поступово додаючи решту гарячої води.

рецепт чебуреків з фаршем
Тісто та олія. Фото: smachnenke.com.ua

Коли маса трохи охолоне, замісити тісто руками спочатку в мисці, потім на робочій поверхні до гладкої та еластичної консистенції. Вимішувати приблизно 10 хвилин. Готове тісто покласти в пакет або накрити плівкою й залишити відпочивати 30 хвилин.

рецепт чебуреків зі соковитою начинкою
Фарш та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю дрібно нарізати, перекласти в миску, додати сіль і добре пом’яти руками, щоб вона пустила сік. Додати фарш, чорний перець, сушену зелень і холодну воду. Ретельно вимішати начинку, поки м’ясо повністю не вбере рідину — саме це забезпечує соковитість чебуреків.

простий рецепт чебуреків
Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділити на дві частини. З кожної сформувати ковбаску й нарізати шматочками приблизно по 60 г. Кожен шматочок розкачати в дуже тонке коло товщиною близько 1,5 мм.

домашній рецепт чебуреків
Приготування чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

На одну половину тіста викласти приблизно 1,5 столової ложки фаршу, рівномірно розподілити, відступаючи від краю. Накрити другою половиною, видалити повітря та щільно защипнути краї. За потреби обрізати надлишки тіста.

смачні чебуреки на сковороді
Чебуреки в олії. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій сковороді добре розігріти олію. Вона має бути достатньо гарячою — шматочок тіста повинен активно пузиритися. Смажити чебуреки по 1–2 хвилини з кожного боку на середньому вогні до рівномірної золотистої скоринки. Під час смаження чебуреки повинні бути повністю занурені в олію. Готові чебуреки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими.

рецепт тісто м'ясний фарш пиріжки чебуреки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
