Чебуреки Від пані Галі — тонке тісто та соковита м’ясна начинка

Домашні чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт чебуреків передають із рук у руки, бо результат завжди безпрограшний. Тонке заварне тісто не рветься, а начинка залишається соковитою всередині, створюючи той самий смак справжніх домашніх чебуреків.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно — 600 г;

олія — 60 мл.;

вода окріп — 350–400 мл.;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш м’ясний — 600 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

вода холодна — 250 мл.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

сушена петрушка з кропом — 2 ч. л.

Для смаження:

олія — 300 мл.

Спосіб приготування

У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. У центрі зробити заглиблення, влити олію та 200 мл окропу. Виделкою швидко перемішати, поступово додаючи решту гарячої води.

Тісто та олія. Фото: smachnenke.com.ua

Коли маса трохи охолоне, замісити тісто руками спочатку в мисці, потім на робочій поверхні до гладкої та еластичної консистенції. Вимішувати приблизно 10 хвилин. Готове тісто покласти в пакет або накрити плівкою й залишити відпочивати 30 хвилин.

Фарш та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю дрібно нарізати, перекласти в миску, додати сіль і добре пом’яти руками, щоб вона пустила сік. Додати фарш, чорний перець, сушену зелень і холодну воду. Ретельно вимішати начинку, поки м’ясо повністю не вбере рідину — саме це забезпечує соковитість чебуреків.

Тісто та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто розділити на дві частини. З кожної сформувати ковбаску й нарізати шматочками приблизно по 60 г. Кожен шматочок розкачати в дуже тонке коло товщиною близько 1,5 мм.

Приготування чебуреків. Фото: smachnenke.com.ua

На одну половину тіста викласти приблизно 1,5 столової ложки фаршу, рівномірно розподілити, відступаючи від краю. Накрити другою половиною, видалити повітря та щільно защипнути краї. За потреби обрізати надлишки тіста.

Чебуреки в олії. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій сковороді добре розігріти олію. Вона має бути достатньо гарячою — шматочок тіста повинен активно пузиритися. Смажити чебуреки по 1–2 хвилини з кожного боку на середньому вогні до рівномірної золотистої скоринки. Під час смаження чебуреки повинні бути повністю занурені в олію. Готові чебуреки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати гарячими.

