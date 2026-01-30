Чебуреки От пани Гали — тонкое тесто и сочная мясная начинка

Домашние чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт чебуреков передают из рук в руки, потому что результат всегда беспроигрышный. Тонкое заварное тесто не рвется, а начинка остается сочной внутри, создавая тот самый вкус настоящих домашних чебуреков.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука — 600 г;

растительное масло — 60 мл.;

вода кипяток — 350-400 мл.;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

фарш мясной — 600 г;

лук репчатый — 2 шт.;

вода холодная — 250 мл.;

соль — 1 ч. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

сушеная петрушка с укропом — 2 ч. л.

Для жарки:

растительное масло — 300 мл.

Способ приготовления

В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. В центре сделать углубление, влить растительное масло и 200 мл кипятка. Вилкой быстро перемешать, постепенно добавляя оставшуюся горячую воду.

Тесто и масло. Фото: smachnenke.com.ua

Когда масса немного остынет, замесить тесто руками сначала в миске, затем на рабочей поверхности до гладкой и эластичной консистенции. Вымешивать примерно 10 минут. Готовое тесто положить в пакет или накрыть пленкой и оставить отдыхать 30 минут.

Фарш и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук мелко нарезать, переложить в миску, добавить соль и хорошо помять руками, чтобы он пустил сок. Добавить фарш, черный перец, сушеную зелень и холодную воду. Тщательно вымешать начинку, пока мясо полностью не впитает жидкость — именно это обеспечивает сочность чебуреков.

Тесто и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто разделить на две части. Из каждой сформировать колбаску и нарезать кусочками примерно по 60 г. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий круг толщиной около 1,5 мм.

Приготовление чебуреков. Фото: smachnenke.com.ua

На одну половину теста выложить примерно 1,5 столовой ложки фарша, равномерно распределить, отступая от края. Накрыть второй половиной, удалить воздух и плотно защипнуть края. При необходимости обрезать излишки теста.

Чебуреки в масле. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой сковороде хорошо разогреть растительное масло. Оно должно быть достаточно горячим — кусочек теста должен активно пузыриться. Жарить чебуреки по 1-2 минуты с каждой стороны на среднем огне до равномерной золотистой корочки. Во время жарки чебуреки должны быть полностью погружены в масло. Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать горячими.

