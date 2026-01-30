Чебуреки От пани Гали — тонкое тесто и сочная мясная начинка

Чебуреки "От пани Гали" — рецепт с корочкой и начинкой
Этот рецепт чебуреков передают из рук в руки, потому что результат всегда беспроигрышный. Тонкое заварное тесто не рвется, а начинка остается сочной внутри, создавая тот самый вкус настоящих домашних чебуреков.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 600 г;
- растительное масло — 60 мл.;
- вода кипяток — 350-400 мл.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- фарш мясной — 600 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- вода холодная — 250 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- сушеная петрушка с укропом — 2 ч. л.
Для жарки:
- растительное масло — 300 мл.
Способ приготовления
В глубокую миску просеять муку, добавить соль и перемешать. В центре сделать углубление, влить растительное масло и 200 мл кипятка. Вилкой быстро перемешать, постепенно добавляя оставшуюся горячую воду.
Когда масса немного остынет, замесить тесто руками сначала в миске, затем на рабочей поверхности до гладкой и эластичной консистенции. Вымешивать примерно 10 минут. Готовое тесто положить в пакет или накрыть пленкой и оставить отдыхать 30 минут.
Лук мелко нарезать, переложить в миску, добавить соль и хорошо помять руками, чтобы он пустил сок. Добавить фарш, черный перец, сушеную зелень и холодную воду. Тщательно вымешать начинку, пока мясо полностью не впитает жидкость — именно это обеспечивает сочность чебуреков.
Тесто разделить на две части. Из каждой сформировать колбаску и нарезать кусочками примерно по 60 г. Каждый кусочек раскатать в очень тонкий круг толщиной около 1,5 мм.
На одну половину теста выложить примерно 1,5 столовой ложки фарша, равномерно распределить, отступая от края. Накрыть второй половиной, удалить воздух и плотно защипнуть края. При необходимости обрезать излишки теста.
В глубокой сковороде хорошо разогреть растительное масло. Оно должно быть достаточно горячим — кусочек теста должен активно пузыриться. Жарить чебуреки по 1-2 минуты с каждой стороны на среднем огне до равномерной золотистой корочки. Во время жарки чебуреки должны быть полностью погружены в масло. Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать горячими.
