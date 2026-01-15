Рецепт соковитої курки з овочами — секрети шефів

Чому курка виходить сухою — трюк від шефів з ресторану
Більшість господинь стикаються з проблемою сухої курки. Використовуючи трюк із харчовою содою та правильним маринуванням, можна отримати ніжне, соковите м’ясо, яке буквально тане в роті. Овочева подушка та запікання під пергаментом гарантують ідеальну текстуру та насичений аромат страви.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 6 шт.;
- харчова сода — 2 ч. л. + холодна вода;
- сіль, сухий часник, приправа для курки, мелений коріандр, паприка, будь-які спеції до свого смаку;
- соєвий соус — 50 мл.;
- олія — до свого смаку.
Для овочевої подушки:
- цибулина червона — 1 шт.;
- картопля сира — 2 шт.;
- часник — 7 зуб.;
- сіль, чорний перець, приправа для картоплі, будь-які спеції до свого смаку;
- олія — до свого смаку;
- помідори — 3 шт.;
- гострий перець — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- вершкове масло — за бажанням.
Спосіб приготування
Курячі стегна надрізати з одного боку, покласти в миску та посипати содою. Втирати соду руками з усіх боків, залити холодною водою й промити. Залишити на 10–15 хвилин. Ця процедура робить м’ясо ніжним і дозволяє ароматам маринаду проникати глибше. Після вимочування злити воду.
До курки додати сіль, сухий часник, приправи, мелений коріандр, паприку та інші спеції на свій смак. Влити соєвий соус і олію, добре втерти руками та залишити на 15–20 хвилин для маринування.
Для овочевої подушки цибулю нарізати тонкими кружечками, картоплю — соломкою, часник дрібно. Викласти овочі у форму для запікання, посолити, поперчити, додати приправи та олію, перемішати руками. Зверху розмістити курячі стегна.
Додати порізані помідори, гострий і болгарський перець, шматочки вершкового масла. Пергамент змочити водою та накрити форму — це запобігає пересиханню страви.
Запікати у духовці, розігрітій до 200 °C, 60–70 хвилин. За 15–20 хвилин до готовності зняти пергамент і запікати відкрито для отримання рум’яної скоринки. Готову страву подавати гарячою.
