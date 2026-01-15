Відео
Головна Смак Чому курка виходить сухою — трюк від шефів з ресторану

Чому курка виходить сухою — трюк від шефів з ресторану

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 21:04
Рецепт соковитої курки з овочами — секрети шефів
Курячі стегна. Фото: gospodynka.com.ua

Більшість господинь стикаються з проблемою сухої курки. Використовуючи трюк із харчовою содою та правильним маринуванням, можна отримати ніжне, соковите м’ясо, яке буквально тане в роті. Овочева подушка та запікання під пергаментом гарантують ідеальну текстуру та насичений аромат страви.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 6 шт.;
  • харчова сода — 2 ч. л. + холодна вода;
  • сіль, сухий часник, приправа для курки, мелений коріандр, паприка, будь-які спеції до свого смаку;
  • соєвий соус — 50 мл.;
  • олія — до свого смаку.

Для овочевої подушки:

  • цибулина червона — 1 шт.;
  • картопля сира — 2 шт.;
  • часник — 7 зуб.;
  • сіль, чорний перець, приправа для картоплі, будь-які спеції до свого смаку;
  • олія — до свого смаку;
  • помідори — 3 шт.;
  • гострий перець — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • вершкове масло — за бажанням.

Спосіб приготування

Курячі стегна надрізати з одного боку, покласти в миску та посипати содою. Втирати соду руками з усіх боків, залити холодною водою й промити. Залишити на 10–15 хвилин. Ця процедура робить м’ясо ніжним і дозволяє ароматам маринаду проникати глибше. Після вимочування злити воду.

легкий спосіб приготування соковитої курки в духовці
Курячі гомілки. Фото: gospodynka.com.ua

До курки додати сіль, сухий часник, приправи, мелений коріандр, паприку та інші спеції на свій смак. Влити соєвий соус і олію, добре втерти руками та залишити на 15–20 хвилин для маринування.

спосіб приготування соковитої курки в духовці
Курка та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Для овочевої подушки цибулю нарізати тонкими кружечками, картоплю — соломкою, часник дрібно. Викласти овочі у форму для запікання, посолити, поперчити, додати приправи та олію, перемішати руками. Зверху розмістити курячі стегна.

рецепт приготування соковитої курки в духовці
Курка та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати порізані помідори, гострий і болгарський перець, шматочки вершкового масла. Пергамент змочити водою та накрити форму — це запобігає пересиханню страви.

рецепт соковитої курки в духовці
Запечена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у духовці, розігрітій до 200 °C, 60–70 хвилин. За 15–20 хвилин до готовності зняти пергамент і запікати відкрито для отримання рум’яної скоринки. Готову страву подавати гарячою.

м'ясо Вечеря рецепт курка запечена курка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
