Рецепт сочной курицы с овощами — секреты шефов

Куриные бедра. Фото: gospodynka.com.ua

Большинство хозяек сталкиваются с проблемой сухой курицы. Используя трюк с пищевой содой и правильным маринованием, можно получить нежное, сочное мясо, которое буквально тает во рту. Овощная подушка и запекание под пергаментом гарантируют идеальную текстуру и насыщенный аромат блюда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриные бедра — 6 шт.;

пищевая сода — 2 ч. л. + холодная вода;

соль, сухой чеснок, приправа для курицы, молотый кориандр, паприка, любые специи по своему вкусу;

соевый соус — 50 мл.;

масло — по своему вкусу.

Для овощной подушки:

луковица красная — 1 шт.;

картофель сырой — 2 шт.;

чеснок — 7 зуб;

соль, черный перец, приправа для картофеля, любые специи по своему вкусу;

масло — по своему вкусу;

помидоры — 3 шт.;

острый перец — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

сливочное масло — по желанию.

Способ приготовления

Куриные бедра надрезать с одной стороны, положить в миску и посыпать содой. Втирать соду руками со всех сторон, залить холодной водой и промыть. Оставить на 10-15 минут. Эта процедура делает мясо нежным и позволяет ароматам маринада проникать глубже. После вымачивания слить воду.

Куриные голени. Фото: gospodynka.com.ua

К курице добавить соль, сухой чеснок, приправы, молотый кориандр, паприку и другие специи по своему вкусу. Влить соевый соус и масло, хорошо втереть руками и оставить на 15-20 минут для маринования.

Курица и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подушки лук нарезать тонкими кружочками, картофель — соломкой, чеснок мелко. Выложить овощи в форму для запекания, посолить, поперчить, добавить приправы и масло, перемешать руками. Сверху разместить куриные бедра.

Курица и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить порезанные помидоры, острый и болгарский перец, кусочки сливочного масла. Пергамент смочить водой и накрыть форму — это предотвратит пересыхание блюда.

Запеченная курица. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке, разогретой до 200 °C, 60-70 минут. За 15-20 минут до готовности снять пергамент и запекать открыто для получения румяной корочки. Готовое блюдо подавать горячим.

