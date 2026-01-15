Рецепт сочной курицы с овощами — секреты шефов

Почему курица получается сухой — трюк от шефов из ресторана
Большинство хозяек сталкиваются с проблемой сухой курицы. Используя трюк с пищевой содой и правильным маринованием, можно получить нежное, сочное мясо, которое буквально тает во рту. Овощная подушка и запекание под пергаментом гарантируют идеальную текстуру и насыщенный аромат блюда.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 6 шт.;
- пищевая сода — 2 ч. л. + холодная вода;
- соль, сухой чеснок, приправа для курицы, молотый кориандр, паприка, любые специи по своему вкусу;
- соевый соус — 50 мл.;
- масло — по своему вкусу.
Для овощной подушки:
- луковица красная — 1 шт.;
- картофель сырой — 2 шт.;
- чеснок — 7 зуб;
- соль, черный перец, приправа для картофеля, любые специи по своему вкусу;
- масло — по своему вкусу;
- помидоры — 3 шт.;
- острый перец — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- сливочное масло — по желанию.
Способ приготовления
Куриные бедра надрезать с одной стороны, положить в миску и посыпать содой. Втирать соду руками со всех сторон, залить холодной водой и промыть. Оставить на 10-15 минут. Эта процедура делает мясо нежным и позволяет ароматам маринада проникать глубже. После вымачивания слить воду.
К курице добавить соль, сухой чеснок, приправы, молотый кориандр, паприку и другие специи по своему вкусу. Влить соевый соус и масло, хорошо втереть руками и оставить на 15-20 минут для маринования.
Для овощной подушки лук нарезать тонкими кружочками, картофель — соломкой, чеснок мелко. Выложить овощи в форму для запекания, посолить, поперчить, добавить приправы и масло, перемешать руками. Сверху разместить куриные бедра.
Добавить порезанные помидоры, острый и болгарский перец, кусочки сливочного масла. Пергамент смочить водой и накрыть форму — это предотвратит пересыхание блюда.
Запекать в духовке, разогретой до 200 °C, 60-70 минут. За 15-20 минут до готовности снять пергамент и запекать открыто для получения румяной корочки. Готовое блюдо подавать горячим.
