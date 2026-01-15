Видео
Україна
Видео

Почему курица получается сухой — трюк от шефов из ресторана

Почему курица получается сухой — трюк от шефов из ресторана

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 21:04
Рецепт сочной курицы с овощами — секреты шефов
Куриные бедра. Фото: gospodynka.com.ua

Большинство хозяек сталкиваются с проблемой сухой курицы. Используя трюк с пищевой содой и правильным маринованием, можно получить нежное, сочное мясо, которое буквально тает во рту. Овощная подушка и запекание под пергаментом гарантируют идеальную текстуру и насыщенный аромат блюда.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 6 шт.;
  • пищевая сода — 2 ч. л. + холодная вода;
  • соль, сухой чеснок, приправа для курицы, молотый кориандр, паприка, любые специи по своему вкусу;
  • соевый соус — 50 мл.;
  • масло — по своему вкусу.

Для овощной подушки:

  • луковица красная — 1 шт.;
  • картофель сырой — 2 шт.;
  • чеснок — 7 зуб;
  • соль, черный перец, приправа для картофеля, любые специи по своему вкусу;
  • масло — по своему вкусу;
  • помидоры — 3 шт.;
  • острый перец — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • сливочное масло — по желанию.

Способ приготовления

Куриные бедра надрезать с одной стороны, положить в миску и посыпать содой. Втирать соду руками со всех сторон, залить холодной водой и промыть. Оставить на 10-15 минут. Эта процедура делает мясо нежным и позволяет ароматам маринада проникать глубже. После вымачивания слить воду.

легкий спосіб приготування соковитої курки в духовці
Куриные голени. Фото: gospodynka.com.ua

К курице добавить соль, сухой чеснок, приправы, молотый кориандр, паприку и другие специи по своему вкусу. Влить соевый соус и масло, хорошо втереть руками и оставить на 15-20 минут для маринования.

спосіб приготування соковитої курки в духовці
Курица и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подушки лук нарезать тонкими кружочками, картофель — соломкой, чеснок мелко. Выложить овощи в форму для запекания, посолить, поперчить, добавить приправы и масло, перемешать руками. Сверху разместить куриные бедра.

рецепт приготування соковитої курки в духовці
Курица и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить порезанные помидоры, острый и болгарский перец, кусочки сливочного масла. Пергамент смочить водой и накрыть форму — это предотвратит пересыхание блюда.

рецепт соковитої курки в духовці
Запеченная курица. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке, разогретой до 200 °C, 60-70 минут. За 15-20 минут до готовности снять пергамент и запекать открыто для получения румяной корочки. Готовое блюдо подавать горячим.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
