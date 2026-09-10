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Головна Смак Деруни "Пухові" на вечерю: потрібно додати 1 несподіваний інгредієнт

Деруни "Пухові" на вечерю: потрібно додати 1 несподіваний інгредієнт

Ua ru
10 вересня 2026 21:04
Деруни з дріжджами: рецепт для вечері
Деруни "Пухові". Фото: smachnenke.com.ua

Звичайні деруни можна зробити значно ніжнішими та пишнішими, якщо додати до картопляного тіста трохи сухих дріжджів. Після короткого настоювання маса стає пористою, а готова страва набуває особливої легкої текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищена картопля — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сухі дріжджі — 7 г;
  • борошно — 80 г;
  • тепла вода — 50 мл;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт дерунів на вечерю
Натерта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю натерти на найдрібнішій тертці, додати сіль, яйце, теплу воду та сухі дріжджі. Перемішати.
  2. Поступово всипати борошно, замісити густе тісто та накрити його.
  3. Залишити в теплому місці на 1–1,5 години.
  4. Коли маса збільшиться в об’ємі та стане пористою, обережно перемішати.
  5. Розігріти олію на сковороді.
  6. Викладати тісто невеликими порціями та смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметаною.

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Вечеря Деруни картопля рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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