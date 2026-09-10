Деруни з дріжджами: рецепт для вечері

Деруни "Пухові". Фото: smachnenke.com.ua

Звичайні деруни можна зробити значно ніжнішими та пишнішими, якщо додати до картопляного тіста трохи сухих дріжджів. Після короткого настоювання маса стає пористою, а готова страва набуває особливої легкої текстури.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищена картопля — 500 г;

яйце — 1 шт.;

сухі дріжджі — 7 г;

борошно — 80 г;

тепла вода — 50 мл;

сіль — ½ ч. л.;

олія — для смаження.

Натерта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю натерти на найдрібнішій тертці, додати сіль, яйце, теплу воду та сухі дріжджі. Перемішати. Поступово всипати борошно, замісити густе тісто та накрити його. Залишити в теплому місці на 1–1,5 години. Коли маса збільшиться в об’ємі та стане пористою, обережно перемішати. Розігріти олію на сковороді. Викладати тісто невеликими порціями та смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметаною.

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