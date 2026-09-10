Деруни з дріжджами: рецепт для вечері

Деруни "Пухові" на вечерю: потрібно додати 1 несподіваний інгредієнт
Ua ru
10 вересня 2026 21:04
Деруни "Пухові". Фото: smachnenke.com.ua
Звичайні деруни можна зробити значно ніжнішими та пишнішими, якщо додати до картопляного тіста трохи сухих дріжджів. Після короткого настоювання маса стає пористою, а готова страва набуває особливої легкої текстури.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- очищена картопля — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- сухі дріжджі — 7 г;
- борошно — 80 г;
- тепла вода — 50 мл;
- сіль — ½ ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на найдрібнішій тертці, додати сіль, яйце, теплу воду та сухі дріжджі. Перемішати.
- Поступово всипати борошно, замісити густе тісто та накрити його.
- Залишити в теплому місці на 1–1,5 години.
- Коли маса збільшиться в об’ємі та стане пористою, обережно перемішати.
- Розігріти олію на сковороді.
- Викладати тісто невеликими порціями та смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
- Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметаною.
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