Деруни з сиром за 20 хвилин: простий рецепт на вечерю

Деруни з сиром. Фото: кадр з відео

Рум’яні деруни з картоплі з ароматною сирною начинкою — ситна домашня страва, яка сподобається всій родині. Приготування не потребує багато часу, а начинка робить звичайні деруни особливо ніжними та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 5–6 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

сіль та перець — за смаком;

олія — для смаження;

домашній сир — 200 г;

яйце — 1 шт.;

кріп — за смаком;

сіль та перець — за смаком.

Приготування дерунів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Картоплю та цибулю очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйце, сіль і перець, перемішати. Для начинки змішати сир, яйце та подрібнений кріп, приправити сіллю і перцем. На розігріту сковороду з олією викласти ложку картопляної маси, зверху додати трохи сирної начинки та накрити картоплею. Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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