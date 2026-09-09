Деруни з сиром за 20 хвилин: простий рецепт на вечерю

Деруни з сиром за 20 хвилин: рецепт на вечерю з 5 картоплин
Рум’яні деруни з картоплі з ароматною сирною начинкою — ситна домашня страва, яка сподобається всій родині. Приготування не потребує багато часу, а начинка робить звичайні деруни особливо ніжними та смачними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 5–6 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сіль та перець — за смаком;
- олія — для смаження;
- домашній сир — 200 г;
- яйце — 1 шт.;
- кріп — за смаком;
- сіль та перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю та цибулю очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйце, сіль і перець, перемішати.
- Для начинки змішати сир, яйце та подрібнений кріп, приправити сіллю і перцем.
- На розігріту сковороду з олією викласти ложку картопляної маси, зверху додати трохи сирної начинки та накрити картоплею.
- Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
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