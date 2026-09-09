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Головна Смак Деруни з сиром за 20 хвилин: рецепт на вечерю з 5 картоплин

Деруни з сиром за 20 хвилин: рецепт на вечерю з 5 картоплин

Ua ru
9 вересня 2026 21:04
Деруни з сиром за 20 хвилин: простий рецепт на вечерю
Деруни з сиром. Фото: кадр з відео

Рум’яні деруни з картоплі з ароматною сирною начинкою — ситна домашня страва, яка сподобається всій родині. Приготування не потребує багато часу, а начинка робить звичайні деруни особливо ніжними та смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 5–6 шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль та перець — за смаком;
  • олія — для смаження;
  • домашній сир — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • кріп — за смаком;
  • сіль та перець — за смаком.
рецепт смажених дерунів
Приготування дерунів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Картоплю та цибулю очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйце, сіль і перець, перемішати.
  2. Для начинки змішати сир, яйце та подрібнений кріп, приправити сіллю і перцем.
  3. На розігріту сковороду з олією викласти ложку картопляної маси, зверху додати трохи сирної начинки та накрити картоплею.
  4. Смажити деруни на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

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Вечеря Деруни картопля рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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