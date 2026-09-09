Деруны с творогом за 20 минут: простой рецепт на ужин

Деруны с творогом за 20 минут: рецепт на ужин из 5 картофелин
Румяные деруны с творогом с ароматной творожной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое понравится всей семье. Приготовление не займет много времени, а начинка делает обычные деруны особенно нежными и вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 5–6 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль и перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- домашний творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель и лук очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, соль и перец, перемешать.
- Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп, приправить солью и перцем.
- На разогретую сковороду с маслом выложить ложку картофельной массы, сверху добавить немного творожной начинки и накрыть картофелем.
- Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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