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Главная Вкус Деруны с творогом за 20 минут: рецепт на ужин из 5 картофелин

Деруны с творогом за 20 минут: рецепт на ужин из 5 картофелин

Ua ru
9 сентября 2026 21:04
Деруны с творогом за 20 минут: простой рецепт на ужин
Деруны с творогом. Фото: кадр из видео

Румяные деруны с творогом с ароматной творожной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое понравится всей семье. Приготовление не займет много времени, а начинка делает обычные деруны особенно нежными и вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 5–6 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль и перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • домашний творог — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт смажених дерунів
Приготовление дерунов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель и лук очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, соль и перец, перемешать.
  2. Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп, приправить солью и перцем.
  3. На разогретую сковороду с маслом выложить ложку картофельной массы, сверху добавить немного творожной начинки и накрыть картофелем.
  4. Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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Ужин Деруны картошка рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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