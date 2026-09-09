Деруны с творогом за 20 минут: простой рецепт на ужин

Деруны с творогом. Фото: кадр из видео

Румяные деруны с творогом с ароматной творожной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое понравится всей семье. Приготовление не займет много времени, а начинка делает обычные деруны особенно нежными и вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Пан Фартух — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 5–6 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

домашний творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление дерунов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Картофель и лук очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, соль и перец, перемешать. Для начинки смешать творог, яйцо и измельченный укроп, приправить солью и перцем. На разогретую сковороду с маслом выложить ложку картофельной массы, сверху добавить немного творожной начинки и накрыть картофелем. Жарить деруны на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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