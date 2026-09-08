Картофельные котлеты с тунцом: сытный ужин из простых продуктов

Блюдо на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Сытное, недорогое и простое в приготовлении блюдо поможет разнообразить привычное меню. Картофельная основа хорошо сочетается с ароматной начинкой, а чесночная панировка придает котлетам яркий вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 5 шт.;

красный лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — для жарки;

укроп — 1 пучок;

мука — 30 г;

консервированный тунец — 150 г;

зеленый лук — 1 пучок;

яйца вареные — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

соль, перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

панировочные сухари — по необходимости;

твёрдый сыр — 30 г.

Картофельные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель отварить до готовности и размять в пюре. Нарезать лук, натереть морковь и обжарить до мягкости. Добавить к картофелю вместе с укропом и мукой, перемешать. Тунец размять вилкой, смешать с измельченным зеленым луком и вареными яйцами. Из картофельной массы сформировать лепешки, выложить начинку и защепнуть края. Яйца взбить с солью, перцем и измельченным чесноком. Котлеты окунуть в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки. Посыпать тёртым сыром, накрыть крышкой и готовить ещё 5 минут на слабом огне.

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