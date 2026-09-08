Картофельные котлеты с тунцом: сытный ужин из простых продуктов

Ужин из того, что всегда есть дома: понадобится 5 картофелин и 3 яйца
Ua ru
8 сентября 2026 21:04
Блюдо на ужин. Фото: gospodynka.com.ua
Сытное, недорогое и простое в приготовлении блюдо поможет разнообразить привычное меню. Картофельная основа хорошо сочетается с ароматной начинкой, а чесночная панировка придает котлетам яркий вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 5 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — для жарки;
- укроп — 1 пучок;
- мука — 30 г;
- консервированный тунец — 150 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- яйца вареные — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- панировочные сухари — по необходимости;
- твёрдый сыр — 30 г.
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности и размять в пюре.
- Нарезать лук, натереть морковь и обжарить до мягкости.
- Добавить к картофелю вместе с укропом и мукой, перемешать.
- Тунец размять вилкой, смешать с измельченным зеленым луком и вареными яйцами.
- Из картофельной массы сформировать лепешки, выложить начинку и защепнуть края.
- Яйца взбить с солью, перцем и измельченным чесноком.
- Котлеты окунуть в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Посыпать тёртым сыром, накрыть крышкой и готовить ещё 5 минут на слабом огне.
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