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Главная Вкус Ужин из того, что всегда есть дома: понадобится 5 картофелин и 3 яйца

Ужин из того, что всегда есть дома: понадобится 5 картофелин и 3 яйца

Ua ru
8 сентября 2026 21:04
Картофельные котлеты с тунцом: сытный ужин из простых продуктов
Блюдо на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Сытное, недорогое и простое в приготовлении блюдо поможет разнообразить привычное меню. Картофельная основа хорошо сочетается с ароматной начинкой, а чесночная панировка придает котлетам яркий вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 5 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — для жарки;
  • укроп — 1 пучок;
  • мука — 30 г;
  • консервированный тунец — 150 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • панировочные сухари — по необходимости;
  • твёрдый сыр — 30 г.
рецепт картопляних котлет з тунцем
Картофельные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности и размять в пюре.
  2. Нарезать лук, натереть морковь и обжарить до мягкости.
  3. Добавить к картофелю вместе с укропом и мукой, перемешать.
  4. Тунец размять вилкой, смешать с измельченным зеленым луком и вареными яйцами.
  5. Из картофельной массы сформировать лепешки, выложить начинку и защепнуть края.
  6. Яйца взбить с солью, перцем и измельченным чесноком.
  7. Котлеты окунуть в яичную смесь, обвалять в сухарях и обжарить на масле с обеих сторон до золотистой корочки.
  8. Посыпать тёртым сыром, накрыть крышкой и готовить ещё 5 минут на слабом огне.

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Ужин яйца картошка рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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