Картопляні котлети з тунцем: ситна вечеря з простих продуктів

Страва на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Ситна, бюджетна та нескладна страва допоможе урізноманітнити звичне меню. Картопляна основа добре поєднується з ароматною начинкою, а часникова паніровка додає котлетам виразного смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 5 шт.;

червона цибулина — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — для смаження;

кріп — 1 пучок;

борошно — 30 г;

тунець консервований — 150 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця варені — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець — за смаком;

часник — 2 зуб.;

панірувальні сухарі — за потреби;

твердий сир — 30 г.

Картопляні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре. Подрібнити цибулю, натерти моркву й обсмажити до м’якості. Додати до картоплі разом із кропом та борошном, перемішати. Тунець розім’яти виделкою, змішати з подрібненою зеленою цибулею та вареними яйцями. Із картопляної маси сформувати коржики, викласти начинку та защипнути краї. Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненим часником. Котлети занурити в яєчну суміш, обваляти в сухарях і обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати ще 5 хвилин на слабкому вогні.

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