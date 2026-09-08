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Головна Смак Вечеря з того, що завжди є вдома: знадобиться 5 картоплин та 3 яйця

Вечеря з того, що завжди є вдома: знадобиться 5 картоплин та 3 яйця

Ua ru
8 вересня 2026 21:04
Картопляні котлети з тунцем: ситна вечеря з простих продуктів
Страва на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Ситна, бюджетна та нескладна страва допоможе урізноманітнити звичне меню. Картопляна основа добре поєднується з ароматною начинкою, а часникова паніровка додає котлетам виразного смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 5 шт.;
  • червона цибулина — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — для смаження;
  • кріп — 1 пучок;
  • борошно — 30 г;
  • тунець консервований — 150 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • часник — 2 зуб.;
  • панірувальні сухарі — за потреби;
  • твердий сир — 30 г.
рецепт картопляних котлет з тунцем
Картопляні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре.
  2. Подрібнити цибулю, натерти моркву й обсмажити до м’якості.
  3. Додати до картоплі разом із кропом та борошном, перемішати.
  4. Тунець розім’яти виделкою, змішати з подрібненою зеленою цибулею та вареними яйцями.
  5. Із картопляної маси сформувати коржики, викласти начинку та защипнути краї.
  6. Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненим часником.
  7. Котлети занурити в яєчну суміш, обваляти в сухарях і обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки.
  8. Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати ще 5 хвилин на слабкому вогні.

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Вечеря яйця картопля рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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