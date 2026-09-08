Картопляні котлети з тунцем: ситна вечеря з простих продуктів

Вечеря з того, що завжди є вдома: знадобиться 5 картоплин та 3 яйця
Ua ru
8 вересня 2026 21:04
Страва на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Ситна, бюджетна та нескладна страва допоможе урізноманітнити звичне меню. Картопляна основа добре поєднується з ароматною начинкою, а часникова паніровка додає котлетам виразного смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 5 шт.;
- червона цибулина — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — для смаження;
- кріп — 1 пучок;
- борошно — 30 г;
- тунець консервований — 150 г;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- яйця варені — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- часник — 2 зуб.;
- панірувальні сухарі — за потреби;
- твердий сир — 30 г.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до готовності та розім’яти в пюре.
- Подрібнити цибулю, натерти моркву й обсмажити до м’якості.
- Додати до картоплі разом із кропом та борошном, перемішати.
- Тунець розім’яти виделкою, змішати з подрібненою зеленою цибулею та вареними яйцями.
- Із картопляної маси сформувати коржики, викласти начинку та защипнути краї.
- Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненим часником.
- Котлети занурити в яєчну суміш, обваляти в сухарях і обсмажити на олії з обох боків до золотистої скоринки.
- Посипати тертим сиром, накрити кришкою та готувати ще 5 хвилин на слабкому вогні.
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