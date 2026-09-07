Яловичина в густому соусі: домашній гуляш із картопляним пюре

Густий гуляш з пюре за 45 хвилин: рецепт на вечерю
Цей рецепт підійде для тих, хто любить наваристі м’ясні страви з великою кількістю соусу. Яловичина тушкується до м’якості, просочується ароматами паприки, аджики та чебрецю, а овочі роблять підливу насиченою та густою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яловичина — 1 кг;
- цибуля — 400 г;
- болгарський перець — 200 г;
- морква — 150 г;
- часник — 4–5 зубчиків;
- помідори — 200–300 г або томатна паста — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л. (50 г);
- аджика — 1 ч. л.;
- кондарі або чебрець — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- олія — 20 г;
- вершкове масло — 30 г;
- петрушка та кінза — до смаку;
- сіль — до смаку.
Для пюре:
- картопля — 700 г;
- вершкове масло — 80 г;
- молоко — 250–300 мл;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Яловичину наріжте кубиками, залийте невеликою кількістю води, додайте лавровий лист і тушкуйте на слабкому вогні до 80% готовності, знімаючи піну.
- На суміші олії та вершкового масла протушкуйте цибулю. Додайте часник, моркву та болгарський перець.
- Додайте борошно, додайте помідори або томатну пасту, аджику, чебрець і паприку. Перемішайте.
- Додайте м’ясо та проціджений бульйон. Посоліть, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні до повної готовності яловичини.
- Наприкінці додайте подрібнену зелень і проваріть ще 1 хвилину.
- Для пюре відваріть картоплю, злийте воду, додайте масло та сіль. Розімніть і поступово додайте гаряче молоко до бажаної консистенції.
- Подавайте ніжне пюре разом із гарячим гуляшем та свіжою зеленню.
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