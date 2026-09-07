Яловичина в густому соусі: домашній гуляш із картопляним пюре

Гуляш з пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підійде для тих, хто любить наваристі м’ясні страви з великою кількістю соусу. Яловичина тушкується до м’якості, просочується ароматами паприки, аджики та чебрецю, а овочі роблять підливу насиченою та густою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яловичина — 1 кг;

цибуля — 400 г;

болгарський перець — 200 г;

морква — 150 г;

часник — 4–5 зубчиків;

помідори — 200–300 г або томатна паста — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л. (50 г);

аджика — 1 ч. л.;

кондарі або чебрець — 1 ч. л.;

паприка — 1 ст. л.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

олія — 20 г;

вершкове масло — 30 г;

петрушка та кінза — до смаку;

сіль — до смаку.

Для пюре:

картопля — 700 г;

вершкове масло — 80 г;

молоко — 250–300 мл;

сіль — до смаку.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яловичину наріжте кубиками, залийте невеликою кількістю води, додайте лавровий лист і тушкуйте на слабкому вогні до 80% готовності, знімаючи піну. На суміші олії та вершкового масла протушкуйте цибулю. Додайте часник, моркву та болгарський перець. Додайте борошно, додайте помідори або томатну пасту, аджику, чебрець і паприку. Перемішайте. Додайте м’ясо та проціджений бульйон. Посоліть, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні до повної готовності яловичини. Наприкінці додайте подрібнену зелень і проваріть ще 1 хвилину. Для пюре відваріть картоплю, злийте воду, додайте масло та сіль. Розімніть і поступово додайте гаряче молоко до бажаної консистенції. Подавайте ніжне пюре разом із гарячим гуляшем та свіжою зеленню.

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