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Головна Смак Густий гуляш з пюре за 45 хвилин: рецепт на вечерю

Густий гуляш з пюре за 45 хвилин: рецепт на вечерю

Ua ru
7 вересня 2026 21:04
Яловичина в густому соусі: домашній гуляш із картопляним пюре
Гуляш з пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підійде для тих, хто любить наваристі м’ясні страви з великою кількістю соусу. Яловичина тушкується до м’якості, просочується ароматами паприки, аджики та чебрецю, а овочі роблять підливу насиченою та густою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яловичина — 1 кг;
  • цибуля — 400 г;
  • болгарський перець — 200 г;
  • морква — 150 г;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • помідори — 200–300 г або томатна паста — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л. (50 г);
  • аджика — 1 ч. л.;
  • кондарі або чебрець — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • олія — 20 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • петрушка та кінза — до смаку;
  • сіль — до смаку.

Для пюре:

  • картопля — 700 г;
  • вершкове масло — 80 г;
  • молоко — 250–300 мл;
  • сіль — до смаку.
рецепт гуляша з яловичини
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яловичину наріжте кубиками, залийте невеликою кількістю води, додайте лавровий лист і тушкуйте на слабкому вогні до 80% готовності, знімаючи піну.
  2. На суміші олії та вершкового масла протушкуйте цибулю. Додайте часник, моркву та болгарський перець.
  3. Додайте борошно, додайте помідори або томатну пасту, аджику, чебрець і паприку. Перемішайте.
  4. Додайте м’ясо та проціджений бульйон. Посоліть, накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні до повної готовності яловичини.
  5. Наприкінці додайте подрібнену зелень і проваріть ще 1 хвилину.
  6. Для пюре відваріть картоплю, злийте воду, додайте масло та сіль. Розімніть і поступово додайте гаряче молоко до бажаної консистенції.
  7. Подавайте ніжне пюре разом із гарячим гуляшем та свіжою зеленню.

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Вечеря рецепт гуляш пюре
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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