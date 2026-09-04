Фаршировані перці: покроковий рецепт для вечері

Фаршировані перці "Від Оксани": покроковий рецепт для вечері
Ua ru
4 вересня 2026 21:04
Фаршировані перці. Фото: smachnenke.com.ua
Цей варіант фаршированих перців особливо вдалий завдяки м’якій начинці з двох видів м’яса, вершкового масла та зелені. А густий соус із помідорів, сметани й томатної пасти робить страву ще насиченішою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- болгарський перець — 2 кг;
- свинина — 1 кг;
- яловичина — 500 г;
- рис — 200 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 85 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- крижана вода — 100–150 мл.;
- кріп і петрушка — 15 г;
- сіль, чорний перець — до смаку.
Для соусу:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 1,5 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г;
- помідори — 3 шт.;
- томатна паста — 100 г;
- сметана — 180–200 г;
- гаряча вода або бульйон — 700–900 мл.;
- паприка — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- цукор, сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Рис промити, залити водою та варити після закипання 7–8 хвилин. Залишити напівготовим і охолодити.
- Цибулю та моркву обсмажити на олії з вершковим маслом до м’якості.
- Для соусу окремо обсмажити овочі, додати натерті помідори, томатну пасту, воду, лавровий лист і спеції.
- Проварити 10 хвилин, після чого ввести сметану, попередньо змішавши її з невеликою кількістю гарячого соусу.
- Фарш змішати з рисом і охолодженою засмажкою.
- Додати сметану, зелень, сіль, перець, холодне вершкове масло та крижану воду. Добре вимішати.
- Перець очистити від насіння, наповнити начинкою та скласти в каструлю.
- Залити соусом приблизно на дві третини висоти перців.
- Після закипання тушкувати під кришкою на слабкому вогні 45–60 хвилин.
- Подавати гарячими разом із вершково-томатною підливою.
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