Фаршировані перці: покроковий рецепт для вечері

Фаршировані перці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант фаршированих перців особливо вдалий завдяки м’якій начинці з двох видів м’яса, вершкового масла та зелені. А густий соус із помідорів, сметани й томатної пасти робить страву ще насиченішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

болгарський перець — 2 кг;

свинина — 1 кг;

яловичина — 500 г;

рис — 200 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 2 ст. л.;

вершкове масло — 85 г;

сметана — 2 ст. л.;

крижана вода — 100–150 мл.;

кріп і петрушка — 15 г;

сіль, чорний перець — до смаку.

Для соусу:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 1,5 ст. л.;

вершкове масло — 20 г;

помідори — 3 шт.;

томатна паста — 100 г;

сметана — 180–200 г;

гаряча вода або бульйон — 700–900 мл.;

паприка — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

цукор, сіль, перець — до смаку.

Фаршировані перці з рисом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Рис промити, залити водою та варити після закипання 7–8 хвилин. Залишити напівготовим і охолодити. Цибулю та моркву обсмажити на олії з вершковим маслом до м’якості. Для соусу окремо обсмажити овочі, додати натерті помідори, томатну пасту, воду, лавровий лист і спеції. Проварити 10 хвилин, після чого ввести сметану, попередньо змішавши її з невеликою кількістю гарячого соусу. Фарш змішати з рисом і охолодженою засмажкою. Додати сметану, зелень, сіль, перець, холодне вершкове масло та крижану воду. Добре вимішати. Перець очистити від насіння, наповнити начинкою та скласти в каструлю. Залити соусом приблизно на дві третини висоти перців. Після закипання тушкувати під кришкою на слабкому вогні 45–60 хвилин. Подавати гарячими разом із вершково-томатною підливою.

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