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Головна Смак Фаршировані перці "Від Оксани": покроковий рецепт для вечері

Фаршировані перці "Від Оксани": покроковий рецепт для вечері

Ua ru
4 вересня 2026 21:04
Фаршировані перці: покроковий рецепт для вечері
Фаршировані перці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей варіант фаршированих перців особливо вдалий завдяки м’якій начинці з двох видів м’яса, вершкового масла та зелені. А густий соус із помідорів, сметани й томатної пасти робить страву ще насиченішою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 2 кг;
  • свинина — 1 кг;
  • яловичина — 500 г;
  • рис — 200 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 85 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • крижана вода — 100–150 мл.;
  • кріп і петрушка — 15 г;
  • сіль, чорний перець — до смаку.

Для соусу:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — 1,5 ст. л.;
  • вершкове масло — 20 г;
  • помідори — 3 шт.;
  • томатна паста — 100 г;
  • сметана — 180–200 г;
  • гаряча вода або бульйон — 700–900 мл.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • цукор, сіль, перець — до смаку.
рецепт фаршированого перця
Фаршировані перці з рисом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Рис промити, залити водою та варити після закипання 7–8 хвилин. Залишити напівготовим і охолодити.
  2. Цибулю та моркву обсмажити на олії з вершковим маслом до м’якості. 
  3. Для соусу окремо обсмажити овочі, додати натерті помідори, томатну пасту, воду, лавровий лист і спеції. 
  4. Проварити 10 хвилин, після чого ввести сметану, попередньо змішавши її з невеликою кількістю гарячого соусу.
  5. Фарш змішати з рисом і охолодженою засмажкою.
  6. Додати сметану, зелень, сіль, перець, холодне вершкове масло та крижану воду. Добре вимішати.
  7. Перець очистити від насіння, наповнити начинкою та скласти в каструлю. 
  8. Залити соусом приблизно на дві третини висоти перців.
  9. Після закипання тушкувати під кришкою на слабкому вогні 45–60 хвилин.
  10. Подавати гарячими разом із вершково-томатною підливою.

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Вечеря рецепт фаршировані перці солодкий перець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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