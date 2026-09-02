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Головна Смак Новий рецепт вечері №1: знадобиться 500 г курки + 1 кг картоплі

Новий рецепт вечері №1: знадобиться 500 г курки + 1 кг картоплі

Ua ru
2 вересня 2026 21:04
Курка з картоплею в духовці: проста вечеря з сирною скоринкою
Куряче філе та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання картоплі, курячого філе та сиру завжди працює безвідмовно. Особливо зручно, що підготовка займає мінімум часу, а далі вечеря просто запікається в духовці. Усе готується в одній формі, тому рецепт чудово підходить для сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • картопля — 1,2 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • твердий сир — 80–100 г;
  • олія — 3–4 ст. л.;
  • паприка, чорний мелений перець, сіль — до смаку.
рецепт вечері з куркою та картоплею
Картопля та куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
  2. Цибулю та часник подрібнити, зелену цибулю нарізати.
  3. Змішати все з куркою, додати сіль, перець і паприку.
  4. Картоплю очистити, нарізати тонкими пластинками, приправити та перемішати з олією.
  5. Форму змастити олією. Викласти половину картоплі, зверху розподілити куряче філе, а потім накрити рештою картоплі.
  6. Запікати при 200 °C приблизно 30–35 хвилин. Потім посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин.
  7. Подавати гарячою, за бажанням посипавши свіжою зеленню.

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Вечеря картопля рецепт куряче філе
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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