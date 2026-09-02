Курка з картоплею в духовці: проста вечеря з сирною скоринкою

Новий рецепт вечері №1: знадобиться 500 г курки + 1 кг картоплі
Поєднання картоплі, курячого філе та сиру завжди працює безвідмовно. Особливо зручно, що підготовка займає мінімум часу, а далі вечеря просто запікається в духовці. Усе готується в одній формі, тому рецепт чудово підходить для сімейної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- картопля — 1,2 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- твердий сир — 80–100 г;
- олія — 3–4 ст. л.;
- паприка, чорний мелений перець, сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками.
- Цибулю та часник подрібнити, зелену цибулю нарізати.
- Змішати все з куркою, додати сіль, перець і паприку.
- Картоплю очистити, нарізати тонкими пластинками, приправити та перемішати з олією.
- Форму змастити олією. Викласти половину картоплі, зверху розподілити куряче філе, а потім накрити рештою картоплі.
- Запікати при 200 °C приблизно 30–35 хвилин. Потім посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин.
- Подавати гарячою, за бажанням посипавши свіжою зеленню.
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