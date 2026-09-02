Курка з картоплею в духовці: проста вечеря з сирною скоринкою

Куряче філе та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання картоплі, курячого філе та сиру завжди працює безвідмовно. Особливо зручно, що підготовка займає мінімум часу, а далі вечеря просто запікається в духовці. Усе готується в одній формі, тому рецепт чудово підходить для сімейної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 500 г;

картопля — 1,2 кг;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

зелена цибуля — 1 пучок;

твердий сир — 80–100 г;

олія — 3–4 ст. л.;

паприка, чорний мелений перець, сіль — до смаку.

Картопля та куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками. Цибулю та часник подрібнити, зелену цибулю нарізати. Змішати все з куркою, додати сіль, перець і паприку. Картоплю очистити, нарізати тонкими пластинками, приправити та перемішати з олією. Форму змастити олією. Викласти половину картоплі, зверху розподілити куряче філе, а потім накрити рештою картоплі. Запікати при 200 °C приблизно 30–35 хвилин. Потім посипати тертим сиром і повернути в духовку ще на 10 хвилин. Подавати гарячою, за бажанням посипавши свіжою зеленню.

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