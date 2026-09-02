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Главная Вкус Новый рецепт ужина № 1: понадобится 500 г курицы + 1 кг картофеля

Новый рецепт ужина № 1: понадобится 500 г курицы + 1 кг картофеля

Ua ru
2 сентября 2026 21:04
Курица с картошкой в духовке: простой ужин с сырной корочкой
Куриное филе и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание картофеля, куриного филе и сыра всегда работает безотказно. Особенно удобно, что подготовка занимает минимум времени, а дальше ужин просто запекается в духовке. Все готовится в одной форме, поэтому рецепт отлично подходит для семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • картофель — 1,2 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • твердый сыр — 80–100 г;
  • растительное масло — 3–4 ст. л.;
  • паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.
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Картофель и куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
  2. Лук и чеснок измельчить, зеленый лук нарезать.
  3. Смешать всё с курицей, добавить соль, перец и паприку.
  4. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, приправить и перемешать с растительным маслом.
  5. Форму смазать маслом. Выложить половину картофеля, сверху распределить куриное филе, а затем накрыть оставшимся картофелем.
  6. Запекать при 200 °C примерно 30–35 минут. Затем посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут.
  7. Подавать горячим, по желанию посыпав свежей зеленью.

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Ужин картошка рецепт куриное филе
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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