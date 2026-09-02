Курица с картошкой в духовке: простой ужин с сырной корочкой

Новый рецепт ужина № 1: понадобится 500 г курицы + 1 кг картофеля
Сочетание картофеля, куриного филе и сыра всегда работает безотказно. Особенно удобно, что подготовка занимает минимум времени, а дальше ужин просто запекается в духовке. Все готовится в одной форме, поэтому рецепт отлично подходит для семейного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- картофель — 1,2 кг;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- зеленый лук — 1 пучок;
- твердый сыр — 80–100 г;
- растительное масло — 3–4 ст. л.;
- паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
- Лук и чеснок измельчить, зеленый лук нарезать.
- Смешать всё с курицей, добавить соль, перец и паприку.
- Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, приправить и перемешать с растительным маслом.
- Форму смазать маслом. Выложить половину картофеля, сверху распределить куриное филе, а затем накрыть оставшимся картофелем.
- Запекать при 200 °C примерно 30–35 минут. Затем посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут.
- Подавать горячим, по желанию посыпав свежей зеленью.
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