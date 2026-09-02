Курица с картошкой в духовке: простой ужин с сырной корочкой

Куриное филе и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание картофеля, куриного филе и сыра всегда работает безотказно. Особенно удобно, что подготовка занимает минимум времени, а дальше ужин просто запекается в духовке. Все готовится в одной форме, поэтому рецепт отлично подходит для семейного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

картофель — 1,2 кг;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

зеленый лук — 1 пучок;

твердый сыр — 80–100 г;

растительное масло — 3–4 ст. л.;

паприка, черный молотый перец, соль — по вкусу.

Картофель и куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Лук и чеснок измельчить, зеленый лук нарезать. Смешать всё с курицей, добавить соль, перец и паприку. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками, приправить и перемешать с растительным маслом. Форму смазать маслом. Выложить половину картофеля, сверху распределить куриное филе, а затем накрыть оставшимся картофелем. Запекать при 200 °C примерно 30–35 минут. Затем посыпать тёртым сыром и вернуть в духовку ещё на 10 минут. Подавать горячим, по желанию посыпав свежей зеленью.

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