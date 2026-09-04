Фаршированные перцы: пошаговый рецепт на ужин

Фаршированные перцы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант фаршированных перцев особенно удачен благодаря нежной начинке из двух видов мяса, сливочного масла и зелени. А густой соус из помидоров, сметаны и томатной пасты делает блюдо ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

болгарский перец — 2 кг;

свинина — 1 кг;

говядина — 500 г;

рис — 200 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 85 г;

сметана — 2 ст. л.;

ледяная вода — 100–150 мл;

укроп и петрушка — 15 г;

соль, черный перец — по вкусу.

Для соуса:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 1,5 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

помидоры — 3 шт.;

томатная паста — 100 г;

сметана — 180–200 г;

горячая вода или бульон — 700–900 мл.;

паприка — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

сахар, соль, перец — по вкусу.

Фаршированные перцы с рисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Рис промыть, залить водой и варить после закипания 7–8 минут. Оставить полуготовым и остудить. Лук и морковь обжарить на растительном масле с сливочным маслом до мягкости. Для соуса отдельно обжарить овощи, добавить натертые помидоры, томатную пасту, воду, лавровый лист и специи. Проварить 10 минут, после чего добавить сметану, предварительно смешав её с небольшим количеством горячего соуса. Фарш смешать с рисом и остывшей зажаркой. Добавить сметану, зелень, соль, перец, холодное сливочное масло и ледяную воду. Хорошо перемешать. Перец очистить от семян, наполнить начинкой и сложить в кастрюлю. Залить соусом примерно на две трети высоты перцев. После закипания тушить под крышкой на слабом огне 45–60 минут. Подавать горячими вместе со сливочно-томатным соусом.

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