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Главная Вкус Фаршированные перцы "От Оксаны": пошаговый рецепт для ужина

Фаршированные перцы "От Оксаны": пошаговый рецепт для ужина

Ua ru
4 сентября 2026 21:04
Фаршированные перцы: пошаговый рецепт на ужин
Фаршированные перцы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот вариант фаршированных перцев особенно удачен благодаря нежной начинке из двух видов мяса, сливочного масла и зелени. А густой соус из помидоров, сметаны и томатной пасты делает блюдо ещё более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • болгарский перец — 2 кг;
  • свинина — 1 кг;
  • говядина — 500 г;
  • рис — 200 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 85 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • ледяная вода — 100–150 мл;
  • укроп и петрушка — 15 г;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для соуса:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 1,5 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • помидоры — 3 шт.;
  • томатная паста — 100 г;
  • сметана — 180–200 г;
  • горячая вода или бульон — 700–900 мл.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • сахар, соль, перец — по вкусу.
рецепт фаршированого перця
Фаршированные перцы с рисом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Рис промыть, залить водой и варить после закипания 7–8 минут. Оставить полуготовым и остудить.
  2. Лук и морковь обжарить на растительном масле с сливочным маслом до мягкости.
  3. Для соуса отдельно обжарить овощи, добавить натертые помидоры, томатную пасту, воду, лавровый лист и специи.
  4. Проварить 10 минут, после чего добавить сметану, предварительно смешав её с небольшим количеством горячего соуса.
  5. Фарш смешать с рисом и остывшей зажаркой.
  6. Добавить сметану, зелень, соль, перец, холодное сливочное масло и ледяную воду. Хорошо перемешать.
  7. Перец очистить от семян, наполнить начинкой и сложить в кастрюлю.
  8. Залить соусом примерно на две трети высоты перцев.
  9. После закипания тушить под крышкой на слабом огне 45–60 минут.
  10. Подавать горячими вместе со сливочно-томатным соусом.

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Ужин рецепт фаршированный перец сладкий перец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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