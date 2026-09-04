Фаршированные перцы: пошаговый рецепт на ужин

Фаршированные перцы "От Оксаны": пошаговый рецепт для ужина
Ua ru
4 сентября 2026 21:04
Фаршированные перцы. Фото: smachnenke.com.ua
Этот вариант фаршированных перцев особенно удачен благодаря нежной начинке из двух видов мяса, сливочного масла и зелени. А густой соус из помидоров, сметаны и томатной пасты делает блюдо ещё более насыщенным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- болгарский перец — 2 кг;
- свинина — 1 кг;
- говядина — 500 г;
- рис — 200 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 85 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- ледяная вода — 100–150 мл;
- укроп и петрушка — 15 г;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для соуса:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 1,5 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- помидоры — 3 шт.;
- томатная паста — 100 г;
- сметана — 180–200 г;
- горячая вода или бульон — 700–900 мл.;
- паприка — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- сахар, соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Рис промыть, залить водой и варить после закипания 7–8 минут. Оставить полуготовым и остудить.
- Лук и морковь обжарить на растительном масле с сливочным маслом до мягкости.
- Для соуса отдельно обжарить овощи, добавить натертые помидоры, томатную пасту, воду, лавровый лист и специи.
- Проварить 10 минут, после чего добавить сметану, предварительно смешав её с небольшим количеством горячего соуса.
- Фарш смешать с рисом и остывшей зажаркой.
- Добавить сметану, зелень, соль, перец, холодное сливочное масло и ледяную воду. Хорошо перемешать.
- Перец очистить от семян, наполнить начинкой и сложить в кастрюлю.
- Залить соусом примерно на две трети высоты перцев.
- После закипания тушить под крышкой на слабом огне 45–60 минут.
- Подавать горячими вместе со сливочно-томатным соусом.
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