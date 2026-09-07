Говядина в густом соусе: домашний гуляш с картофельным пюре

Гуляш с пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит наваристые мясные блюда с большим количеством соуса. Говядина тушится до мягкости, пропитывается ароматами паприки, аджики и тимьяна, а овощи делают подливу насыщенной и густой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

говядина — 1 кг;

лук — 400 г;

болгарский перец — 200 г;

морковь — 150 г;

чеснок — 4–5 зубчиков;

помидоры — 200–300 г или томатная паста — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л. (50 г);

аджика — 1 ч. л.;

кондари или тимьян — 1 ч. л.;

паприка — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2–3 шт.;

растительное масло — 20 г;

сливочное масло — 30 г;

петрушка и кинза — по вкусу;

соль — по вкусу.

Для пюре:

картофель — 700 г;

сливочное масло — 80 г;

молоко — 250–300 мл;

соль — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Говядину нарежьте кубиками, залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне до 80% готовности, снимая пену. На смеси растительного и сливочного масла протушите лук. Добавьте чеснок, морковь и болгарский перец. Добавьте муку, помидоры или томатную пасту, аджику, тимьян и паприку. Перемешайте. Добавьте мясо и процеженный бульон. Посолите, накройте крышкой и тушите на слабом огне до полной готовности говядины. В конце добавьте измельчённую зелень и проварите ещё 1 минуту. Для пюре отварите картофель, слейте воду, добавьте масло и соль. Размять и постепенно добавляйте горячее молоко до желаемой консистенции. Подавайте нежное пюре вместе с горячим гуляшом и свежей зеленью.

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