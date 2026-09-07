Говядина в густом соусе: домашний гуляш с картофельным пюре

Густой гуляш с пюре за 45 минут: рецепт на ужин
Ua ru
7 сентября 2026 21:04
Гуляш с пюре. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт подойдет тем, кто любит наваристые мясные блюда с большим количеством соуса. Говядина тушится до мягкости, пропитывается ароматами паприки, аджики и тимьяна, а овощи делают подливу насыщенной и густой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- говядина — 1 кг;
- лук — 400 г;
- болгарский перец — 200 г;
- морковь — 150 г;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- помидоры — 200–300 г или томатная паста — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л. (50 г);
- аджика — 1 ч. л.;
- кондари или тимьян — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- растительное масло — 20 г;
- сливочное масло — 30 г;
- петрушка и кинза — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Для пюре:
- картофель — 700 г;
- сливочное масло — 80 г;
- молоко — 250–300 мл;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Говядину нарежьте кубиками, залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне до 80% готовности, снимая пену.
- На смеси растительного и сливочного масла протушите лук. Добавьте чеснок, морковь и болгарский перец.
- Добавьте муку, помидоры или томатную пасту, аджику, тимьян и паприку. Перемешайте.
- Добавьте мясо и процеженный бульон. Посолите, накройте крышкой и тушите на слабом огне до полной готовности говядины.
- В конце добавьте измельчённую зелень и проварите ещё 1 минуту.
- Для пюре отварите картофель, слейте воду, добавьте масло и соль. Размять и постепенно добавляйте горячее молоко до желаемой консистенции.
- Подавайте нежное пюре вместе с горячим гуляшом и свежей зеленью.
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