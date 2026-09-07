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Главная Вкус Густой гуляш с пюре за 45 минут: рецепт на ужин

Густой гуляш с пюре за 45 минут: рецепт на ужин

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7 сентября 2026 21:04
Говядина в густом соусе: домашний гуляш с картофельным пюре
Гуляш с пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит наваристые мясные блюда с большим количеством соуса. Говядина тушится до мягкости, пропитывается ароматами паприки, аджики и тимьяна, а овощи делают подливу насыщенной и густой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • говядина — 1 кг;
  • лук — 400 г;
  • болгарский перец — 200 г;
  • морковь — 150 г;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • помидоры — 200–300 г или томатная паста — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л. (50 г);
  • аджика — 1 ч. л.;
  • кондари или тимьян — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 2–3 шт.;
  • растительное масло — 20 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • петрушка и кинза — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Для пюре:

  • картофель — 700 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • молоко — 250–300 мл;
  • соль — по вкусу.
рецепт гуляша з яловичини
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Говядину нарежьте кубиками, залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист и тушите на слабом огне до 80% готовности, снимая пену.
  2. На смеси растительного и сливочного масла протушите лук. Добавьте чеснок, морковь и болгарский перец.
  3. Добавьте муку, помидоры или томатную пасту, аджику, тимьян и паприку. Перемешайте.
  4. Добавьте мясо и процеженный бульон. Посолите, накройте крышкой и тушите на слабом огне до полной готовности говядины.
  5. В конце добавьте измельчённую зелень и проварите ещё 1 минуту.
  6. Для пюре отварите картофель, слейте воду, добавьте масло и соль. Размять и постепенно добавляйте горячее молоко до желаемой консистенции.
  7. Подавайте нежное пюре вместе с горячим гуляшом и свежей зеленью.

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Ужин рецепт гуляш пюре
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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