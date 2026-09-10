Деруныи с дрожжами: рецепт на ужин

Деруны "Пуховые" на ужин: нужно добавить 1 неожиданный ингредиент
Ua ru
10 сентября 2026 21:04
Деруны "Пуховые". Фото: smachnenke.com.ua
Обычные деруны можно сделать гораздо нежнее и пышнее, если добавить в картофельное тесто немного сухих дрожжей. После короткой выдержки масса становится пористой, а готовое блюдо приобретает особую легкую текстуру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- очищенный картофель — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сухие дрожжи — 7 г;
- мука — 80 г;
- теплая вода — 50 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель натереть на самой мелкой терке, добавить соль, яйцо, тёплую воду и сухие дрожжи. Перемешать.
- Постепенно всыпать муку, замесить густое тесто и накрыть его.
- Оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа.
- Когда масса увеличится в объеме и станет пористой, аккуратно перемешать.
- Разогреть масло на сковороде.
- Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметаной.
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