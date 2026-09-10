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Главная Вкус Деруны "Пуховые" на ужин: нужно добавить 1 неожиданный ингредиент

Деруны "Пуховые" на ужин: нужно добавить 1 неожиданный ингредиент

Ua ru
10 сентября 2026 21:04
Деруныи с дрожжами: рецепт на ужин
Деруны "Пуховые". Фото: smachnenke.com.ua

Обычные деруны можно сделать гораздо нежнее и пышнее, если добавить в картофельное тесто немного сухих дрожжей. После короткой выдержки масса становится пористой, а готовое блюдо приобретает особую легкую текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • очищенный картофель — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • мука — 80 г;
  • теплая вода — 50 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт дерунів на вечерю
Натертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель натереть на самой мелкой терке, добавить соль, яйцо, тёплую воду и сухие дрожжи. Перемешать.
  2. Постепенно всыпать муку, замесить густое тесто и накрыть его.
  3. Оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа.
  4. Когда масса увеличится в объеме и станет пористой, аккуратно перемешать.
  5. Разогреть масло на сковороде.
  6. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметаной.

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Ужин Деруны картошка рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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