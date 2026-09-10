Деруныи с дрожжами: рецепт на ужин

Деруны "Пуховые". Фото: smachnenke.com.ua

Обычные деруны можно сделать гораздо нежнее и пышнее, если добавить в картофельное тесто немного сухих дрожжей. После короткой выдержки масса становится пористой, а готовое блюдо приобретает особую легкую текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

очищенный картофель — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сухие дрожжи — 7 г;

мука — 80 г;

теплая вода — 50 мл;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Натертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель натереть на самой мелкой терке, добавить соль, яйцо, тёплую воду и сухие дрожжи. Перемешать. Постепенно всыпать муку, замесить густое тесто и накрыть его. Оставить в тёплом месте на 1–1,5 часа. Когда масса увеличится в объеме и станет пористой, аккуратно перемешать. Разогреть масло на сковороде. Выкладывать тесто небольшими порциями и жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые деруны выложить на бумажное полотенце и подавать горячими со сметаной.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.