Деруни з м'ясом: за цим рецептом фарш завжди просмажується
Головний секрет вдалого результату — тонка м’ясна начинка та помірний вогонь під час смаження. Фарш із індички змішується з цибулею і копченим будзом, а картопляна маса надійно утримує начинку всередині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (для м’ясної начинки):
- фарш з індичого стегна — 300–400 г;
- копчений домашній будз — 100 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Для картопляного тіста:
- картопля — 5 великих шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сметана — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л. без гірки;
- яйце — 1 шт.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Для смаження та подачі:
- рослинна олія — для смаження;
- сметана із зеленню та часником — для подачі.
Спосіб приготування
- Фарш посолити, поперчити, додати натерту цибулю разом із соком і натертий копчений сир. Перемішати та залишити трохи настоятися.
- Картоплю натерти разом із цибулею, злити зайву рідину.
- Додати подрібнений часник, сметану, борошно, яйце, сіль і перець. Перемішати до однорідності.
- На розігріту пательню з олією викласти порції картопляної маси.
- Зверху розмістити тонкі пласкі котлетки з фаршу та накрити ще одним шаром картопляного тіста, ретельно закривши краї.
- Смажити на помірному вогні без кришки до золотистої скоринки з обох боків, щоб м’ясна начинка встигла приготуватися.
- Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметанним соусом, зеленню та часником.
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