Деруни з м'ясом та сиром. Фото: кадр з відео

Головний секрет вдалого результату — тонка м’ясна начинка та помірний вогонь під час смаження. Фарш із індички змішується з цибулею і копченим будзом, а картопляна маса надійно утримує начинку всередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для м’ясної начинки):

фарш з індичого стегна — 300–400 г;

копчений домашній будз — 100 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Для картопляного тіста:

картопля — 5 великих шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

сметана — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л. без гірки;

яйце — 1 шт.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Для смаження та подачі:

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рослинна олія — для смаження;

сметана із зеленню та часником — для подачі.

Деруни з фаршем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Фарш посолити, поперчити, додати натерту цибулю разом із соком і натертий копчений сир. Перемішати та залишити трохи настоятися. Картоплю натерти разом із цибулею, злити зайву рідину. Додати подрібнений часник, сметану, борошно, яйце, сіль і перець. Перемішати до однорідності. На розігріту пательню з олією викласти порції картопляної маси. Зверху розмістити тонкі пласкі котлетки з фаршу та накрити ще одним шаром картопляного тіста, ретельно закривши краї. Смажити на помірному вогні без кришки до золотистої скоринки з обох боків, щоб м’ясна начинка встигла приготуватися. Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметанним соусом, зеленню та часником.

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