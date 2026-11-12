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Головна Смак Деруни з м'ясом: за цим рецептом фарш завжди просмажується

Деруни з м'ясом: за цим рецептом фарш завжди просмажується

Ua ru
12 листопада 2026 12:04
Соковиті деруни з індичкою та сиром: ситна страва із хрусткою скоринкою Фото: кадр з відео
Деруни з м'ясом та сиром. Фото: кадр з відео

Головний секрет вдалого результату — тонка м’ясна начинка та помірний вогонь під час смаження. Фарш із індички змішується з цибулею і копченим будзом, а картопляна маса надійно утримує начинку всередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для м’ясної начинки):

  • фарш з індичого стегна — 300–400 г;
  • копчений домашній будз — 100 г;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Для картопляного тіста:

  • картопля — 5 великих шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • борошно — 1 ст. л. без гірки;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Для смаження та подачі:

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  • рослинна олія — для смаження;
  • сметана із зеленню та часником — для подачі.
рецепт дерунів з фаршем
Деруни з фаршем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Фарш посолити, поперчити, додати натерту цибулю разом із соком і натертий копчений сир. Перемішати та залишити трохи настоятися.
  2. Картоплю натерти разом із цибулею, злити зайву рідину.
  3. Додати подрібнений часник, сметану, борошно, яйце, сіль і перець. Перемішати до однорідності.
  4. На розігріту пательню з олією викласти порції картопляної маси.
  5. Зверху розмістити тонкі пласкі котлетки з фаршу та накрити ще одним шаром картопляного тіста, ретельно закривши краї.
  6. Смажити на помірному вогні без кришки до золотистої скоринки з обох боків, щоб м’ясна начинка встигла приготуватися.
  7. Готові деруни викласти на паперовий рушник і подавати гарячими зі сметанним соусом, зеленню та часником.

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Деруни рецепт Українська кухня гриби
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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