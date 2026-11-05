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Головна Смак Соковиті січені котлети з індички, грибів та помідорів: тануть в роті

Соковиті січені котлети з індички, грибів та помідорів: тануть в роті

Ua ru
5 листопада 2026 21:44
Ніжні котлети з індички на пару: соковитий рецепт із печерицями Фото: кадр з відео
Котлети з індичкою. Фото: кадр з відео

Ці котлети з індички стануть чудовим варіантом для поживного обіду або легкої вечері. Фарш із печерицями та помідорами достатньо настояти пів години, а потім приготувати страву на пару всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • м’ясо індички (стегно) — 500 г;
  • печериці — 300 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 2 г.

Для ароматної пари та подачі:

  • часник — 2 зубчики;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець горошком — дрібка;
  • свіжий кріп — за смаком.
рецепт котлет з індичкою
Фарш з помідорами та грибами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Індичку, цибулю та два зубчики часнику пропустити через м’ясорубку.
  2. Печериці й помідор нарізати дрібними кубиками.
  3. З’єднати все з фаршем, додати сіль, перець і манку.
  4. Ретельно вимішати та залишити на 30 хвилин.
  5. У воду для приготування на пару покласти часник, лавровий лист і перець горошком.
  6. З фаршу сформувати невеликі котлети та викласти на решітку, залишаючи між ними трохи місця.
  7. Готувати на пару приблизно 30 хвилин до повної готовності м’яса. Перед подачею посипати подрібненим кропом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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