Соковиті січені котлети з індички, грибів та помідорів: тануть в роті
Ці котлети з індички стануть чудовим варіантом для поживного обіду або легкої вечері. Фарш із печерицями та помідорами достатньо настояти пів години, а потім приготувати страву на пару всього за 30 хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо індички (стегно) — 500 г;
- печериці — 300 г;
- помідор — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — 2 г.
Для ароматної пари та подачі:
- часник — 2 зубчики;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець горошком — дрібка;
- свіжий кріп — за смаком.
Спосіб приготування
- Індичку, цибулю та два зубчики часнику пропустити через м’ясорубку.
- Печериці й помідор нарізати дрібними кубиками.
- З’єднати все з фаршем, додати сіль, перець і манку.
- Ретельно вимішати та залишити на 30 хвилин.
- У воду для приготування на пару покласти часник, лавровий лист і перець горошком.
- З фаршу сформувати невеликі котлети та викласти на решітку, залишаючи між ними трохи місця.
- Готувати на пару приблизно 30 хвилин до повної готовності м’яса. Перед подачею посипати подрібненим кропом.
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