Котлети з індичкою. Фото: кадр з відео

Ці котлети з індички стануть чудовим варіантом для поживного обіду або легкої вечері. Фарш із печерицями та помідорами достатньо настояти пів години, а потім приготувати страву на пару всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м’ясо індички (стегно) — 500 г;

печериці — 300 г;

помідор — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

манна крупа — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — 2 г.

Для ароматної пари та подачі:

часник — 2 зубчики;

лавровий лист — 1 шт.;

перець горошком — дрібка;

свіжий кріп — за смаком.

Фарш з помідорами та грибами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Індичку, цибулю та два зубчики часнику пропустити через м’ясорубку. Печериці й помідор нарізати дрібними кубиками. З’єднати все з фаршем, додати сіль, перець і манку. Ретельно вимішати та залишити на 30 хвилин. У воду для приготування на пару покласти часник, лавровий лист і перець горошком. З фаршу сформувати невеликі котлети та викласти на решітку, залишаючи між ними трохи місця. Готувати на пару приблизно 30 хвилин до повної готовності м’яса. Перед подачею посипати подрібненим кропом.

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