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Головна Смак Котлети по-одеськи без хліба: рецепт зі звичайного хека

Котлети по-одеськи без хліба: рецепт зі звичайного хека

Ua ru
19 жовтня 2026 21:04
Рибні котлети з хека по-одеськи: соковитий рецепт без хліба
Котлети по-одеськи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети з хека виходять м’якими, ніжними та насиченими на смак. Обсмажена цибуля з часником і вершковим маслом додає рибному фаршу соковитості, а панірування можна не використовувати.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • хек неочищений — 1 кг 700 г або готове філе — 1 кг 100 г;
  • цибуля — 900 г;
  • яйце — 1 шт., за потреби ще 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • вершкове масло — 80 г;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для обсмажування;
  • пшеничне або кукурудзяне борошно — для панірування, за бажанням.
рецепт рибних котлет з хека
Рибні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Хек розморозити, очистити, відділити філе та ретельно видалити кісточки.
  2. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до м’якості.
  3. Додати подрібнений часник, вершкове масло, сіль і перець, готувати ще 3–5 хвилин, потім охолодити.
  4. Пропустити рибу й цибулеву суміш через м’ясорубку.
  5. Додати яйце, добре вимішати фарш і залишити на 10 хвилин.
  6. Сформувати котлети вологими руками, за бажанням запанірувати в борошні.
  7. Обсмажити на розігрітій олії на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки й повної готовності всередині.
  8. Перевертати обережно, адже котлети дуже ніжні. Подавати з картопляним пюре або овочами.

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риба рецепт котлети хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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