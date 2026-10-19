Рибні котлети з хека по-одеськи: соковитий рецепт без хліба

Котлети по-одеськи. Фото: smachnenke.com.ua

Ці котлети з хека виходять м’якими, ніжними та насиченими на смак. Обсмажена цибуля з часником і вершковим маслом додає рибному фаршу соковитості, а панірування можна не використовувати.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

хек неочищений — 1 кг 700 г або готове філе — 1 кг 100 г;

цибуля — 900 г;

яйце — 1 шт., за потреби ще 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

вершкове масло — 80 г;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

олія — для обсмажування;

пшеничне або кукурудзяне борошно — для панірування, за бажанням.

Рибні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Хек розморозити, очистити, відділити філе та ретельно видалити кісточки. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до м’якості. Додати подрібнений часник, вершкове масло, сіль і перець, готувати ще 3–5 хвилин, потім охолодити. Пропустити рибу й цибулеву суміш через м’ясорубку. Додати яйце, добре вимішати фарш і залишити на 10 хвилин. Сформувати котлети вологими руками, за бажанням запанірувати в борошні. Обсмажити на розігрітій олії на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки й повної готовності всередині. Перевертати обережно, адже котлети дуже ніжні. Подавати з картопляним пюре або овочами.

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