Рибні котлети з хека по-одеськи: соковитий рецепт без хліба

Котлети по-одеськи без хліба: рецепт зі звичайного хека
Ua ru
19 жовтня 2026 21:04
Котлети по-одеськи. Фото: smachnenke.com.ua
Ці котлети з хека виходять м’якими, ніжними та насиченими на смак. Обсмажена цибуля з часником і вершковим маслом додає рибному фаршу соковитості, а панірування можна не використовувати.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- хек неочищений — 1 кг 700 г або готове філе — 1 кг 100 г;
- цибуля — 900 г;
- яйце — 1 шт., за потреби ще 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- вершкове масло — 80 г;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для обсмажування;
- пшеничне або кукурудзяне борошно — для панірування, за бажанням.
Спосіб приготування
- Хек розморозити, очистити, відділити філе та ретельно видалити кісточки.
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до м’якості.
- Додати подрібнений часник, вершкове масло, сіль і перець, готувати ще 3–5 хвилин, потім охолодити.
- Пропустити рибу й цибулеву суміш через м’ясорубку.
- Додати яйце, добре вимішати фарш і залишити на 10 хвилин.
- Сформувати котлети вологими руками, за бажанням запанірувати в борошні.
- Обсмажити на розігрітій олії на помірному вогні з обох боків до золотистої скоринки й повної готовності всередині.
- Перевертати обережно, адже котлети дуже ніжні. Подавати з картопляним пюре або овочами.
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